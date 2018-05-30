〈義債危機〉擔憂情緒壓抑反彈 歐元於10個月低點徘徊

根據路透社報導，對義大利政治危機的擔憂情緒，壓抑歐元反彈力道，今 (30) 日歐元仍在 10 個月低點徘徊。

自 3 月大選以來，義大利遲遲無法組建聯合政府，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前 IMF 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

但 Carlo Cottarelli 並未獲得主要政黨支持，據傳義大利最快可能會在 7 月，重新舉行國會大選。

義大利負債達 2.3 兆歐元，相當於國內生產毛額 (GDP) 的 135%。

受義大利「政盪」影響，昨日歐股、美股皆收跌，泛歐 Stoxx 600 指數收低 5.35 點 (1.37%)；道瓊工業指數收跌 391.64 點 (1.58%)，標普 500 指數收跌 31.47 點 (1.16%)，那斯達克指數收跌 37.26 點 (0.5%)。

歐元昨日盤中一度重貶 1% 至 1.1510 美元，創 10 個月新低。

法國興業銀行 (Societe Generale) 外匯策略師 Alvin Tan 表示，在義大利政治危機解決前，歐元兌美元頂多回升至 1.16 美元。

台北時間週三 (30 日) 下午 5 點 20 分，CNBC 數據顯示，義大利 FTSE MIB 指數上漲 0.73%；歐元兌美元上揚 0.52%，報 1.1598。

Investing.com 數據顯示，義大利 10 年期公債殖利率走跌，至 3.050%。