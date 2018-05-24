陸企蜂擁赴港IPO 集資額逾2000億 券商投行枕戈待旦

香港聯交所 IPO 新政 4 月初落地後，第 13 家宣佈赴港上市的大陸企業欣融國際 5 月 21 日遞件申請上市，中金公司 (3908-HK)、招證國際、中信里昂等投行紛紛現身這批赴港專案的保薦人席位。根據聯交所公佈的上市時間表，預計 6 月開始，港交所 IPO 新政下的首批上市企業將會出現，眾投行已磨刀霍霍，準備賺取這龐大的政策紅利。

根據香港聯交所披露的發行人申請版本，在上述 13 個剛剛遞交申請的大陸企業 IPO 項目中，招銀國際、信達國際、中金公司等具有中資背景的投行頻頻現身保薦人席位，且多數與外資投行共同擔任專案聯席保薦人。例如，海底撈的聯席保薦人為招銀國際和高盛，中國鐵塔的聯席保薦人為中金公司和高盛，小米集團的聯席保薦人為中信里昂、高盛和摩根士丹利。

《中國證券報》記者統計發現，共有 8 家中資背景的投行參與了前述 13 個 IPO 專案的保薦工作，分別是信達國際、招銀國際、中金公司、中銀國際、招證國際、中信里昂、建銀國際、交銀國際 (3329-HK)，其中招銀國際參與了 2 個專案，其他 7 家投行各參與了 1 個項目。外資投行的參與度相對更加集中，高盛參與了 4 個項目，摩根士丹利參與了 3 個項目，德意志銀行、瑞士信貸、花旗環球等外資投行分別參與了 1 個專案。

中泰國際認為，2018 年香港 IPO 市場的火熱，將進一步促進券商投行業務，尤其是具有中資背景的券商發展。截至今年 1 月，香港前 10 大 IPO 承銷商中，中資背景的機構占 70%，其中招商銀行 (3968-HK)、中金公司、招商證券 (6099-HK)、建行 (0939-HK)、農行 (1288-HK)5 家機構分列前 5 位，市佔率之和約 28.60%。

預計此比例在 2018 年將繼續維持，但承銷商的市佔率將會進一步從外資券商轉移至中資券商。而 H 股全流通會吸引更多國企、民營企業在港交所上市。這將為券商的投行部門提供大量的新業務機會。

中泰國際統計資料顯示，2017 年香港 IPO 項目以籌集資金計算為港幣 1150 億元，預計政策利多新經濟概念公司赴港上市，今年新股 IPO 籌集資金金額將超過港幣 2000 億元，尤其是港股市場開放「同股不同權」政策之後，對於新經濟概念的公司來說吸引力大大提升。

海通證券 (6837-HK) 分析師孫婷表示，在允許「不同投票權」架構企業赴港上市的背景下，大陸新經濟公司或成為未來上市的主力軍。根據港交所發佈的新規，可初步篩選出包括小米、滴滴出行在內的 10 家大陸新經濟企業，在發行比例為 5% 至 15% 的假設下，預計發行規模可達港幣 907 億至 2721 億元。

而按照港交所第二地上市規則，共有 53 家在海外上市的中概股符合在港第二地上市條件，在發行比例為 5% 至 15% 的假設下，預計發行規模為港幣 41.19 億至 123.58 億元。

孫婷指出，修改上市規則僅僅是個開始，長遠來看有利於形成港股市場良性迴圈。更為重要的是，新經濟公司和獨角獸來港上市後將帶動更多資金進入港股市場，推升港股交易量。

多家投行早已嗅到香港 IPO 業務的發展契機，並積極儲備擬赴港上市 IPO 專案。平安證券投行事業部正成立醫藥健康、TMT、戰略新興和高端裝備製造等新興行業組，加大對新經濟的研究和未來趨勢判斷，進一步提升服務新經濟企業的綜合實力。