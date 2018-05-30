歐股盤前─市場關注義大利政局發展 指數期貨走揚

市場持續關注義大利政局發展，今 (30) 日歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週三下午 2 點 31 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨上漲 0.44%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.05%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.08%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.40%。

自 3 月大選以來，義大利遲遲無法組建聯合政府，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前國際貨幣基金 (IMF) 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

但 Carlo Cottarelli 並未獲得主要政黨支持，據傳義大利最快可能會在 7 月，重新舉行國會大選。

義國政局動盪，恐危及歐元區穩定性，昨日歐股、美股皆收跌，泛歐 Stoxx 600 指數收低 5.35 點 (1.37%)；道瓊工業指數收跌 391.64 點 (1.58%)，標普 500 指數收跌 31.47 點 (1.16%)，那斯達克指數收跌 37.26 點 (0.5%)。

週三亞股倒成一片，日韓股市分別跌約 1.5% 與 2%，台股也收跌。

經濟數據方面，歐元區預計於倫敦時間週三上午 10 點左右，發布 5 月景氣及商業信心數據。