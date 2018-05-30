新紡股東會提案撤回現金減資 引起部分股東對公司治理質疑

新紡 (1419) 今日舉行股東會，會中報告及提案現金減資案撤回，引起部分股東質疑。董事長吳昕恩指出，從公司的總資產及負債比率來看，公司資金充足，擬退還給股東，但因減資資金來源須要向銀行融資，且部分股東有意見，主管機關有所質疑，經過考慮之後，決定暫時先撤案。吳昕恩並解釋，他將部分新紡士林舊廠土地賣給達麗建設(6177)，主要是達麗提出的條件較佳之故。



新紡獨立董事羅嘉希律師在股東會指出，他先前在新紡董事會，已對現金減資案表達反對意見。他認為，新紡董事會資料不夠透明，公司經營層常以臨時動議提出議案，重大訊息公布內容有偏頗的現象，希望能將溝通做好，並做好公司治理。



羅嘉希表示，新紡的本業是紡織，今年可以發放股利是因售地所得，售地也與減資案有關，減資的目的是為了返還現金給股東，但因減資案無法通過，以致於出售土地，且新紡在去年底將突然賣給建商達麗建設，當時他時任審計委員會的一員，卻無法看到售地意向書，讓人措手不及。



但吳昕恩強調，羅嘉希目前是新光人壽的律師，新壽是新紡的大股東，新紡日前已發出獨立董事異動重訊，原因是違反「獨立董事設置應遵循事項辦法」被解任；遭解任的獨董即是羅嘉希，已是前任獨董。



新紡 106 年股東會通過現金減資，每股退還股東 5 元，但因申報案件應行記載事項不完備，主管機關金管會函示停止生效，並要求新紡補正，新紡因而主動撤回現金減資案。



新紡去年因賣士林區土地 700 坪給達麗建設，處分利益約 12.99 億元，決議配發 3.72 元股金股利，創該公司歷史新高紀錄。