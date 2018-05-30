歐盟官員錶示有意對美鋼鋁限製實施相應反製

歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫29日在法國斯特拉斯堡表示，若美國決定對歐盟鋼鋁產品出口實施配額限制，歐盟將實施相應反制措施。

馬爾姆斯特倫當天對歐洲議會議員表示，如果美國對歐盟鋼鋁關稅臨時豁免6月1日到期後美國決定對歐盟鋼鋁產品出口實施配額限制，歐盟將實施反制措施，對美國部分進口產品加征關稅，加征關稅的產品類別將從先前公布的一份清單中挑選，但會低於此前設定的稅率水平。

她說，歐盟未來的行動方針取決於美國對歐盟出口所采取措施的性質和嚴重性，以及對歐盟產業的損害程度。此外，歐盟還將在世界貿易組織發起法律行動。

馬爾姆斯特倫還表示，30日她將在巴黎與美國商務部長羅斯和美國貿易代表萊特希澤會面，在6月1日前做最後的努力，期待會談取得“既沒有關稅也沒有出口配額”的積極結果。但她對此並不抱太大希望。

美國總統特朗普3月8日宣布，由於進口鋼鐵和鋁產品危害美國“國家安全”，美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別征收25%和10%的關稅。此後，美國延長了對歐盟等貿易夥伴的鋼鋁關稅豁免期限。

為反制美國加征關稅舉措，歐盟於3月16日公布一份報複清單，擬對包括農產品、服裝、化妝品、煙酒、船只、摩托車等幾十種價值達64億歐元的美國對歐出口產品征收最高達25%的關稅。

文章來源：新華社

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