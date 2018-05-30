白宮稱將公布對華關稅最終清單，中國稱之為“策略性的”

財新網5月30日消息，中美貿易摩擦“休戰”後再現曲折，美國白宮發布聲明稱，為保護美國國内技術和知識産權，將對中國實施多項措施，包括即將發布對輸美産品的關稅清單、投資限製以及出口管製等手段。美國專家分析預測，因特朗普政府内部分歧，美國對華政策將繼續在“威脅”與“和解”中回旋。

美國東部時間5月29日，白宮發布聲明稱，美國總統已經獲悉(been updated)，將在6月15日前發布針對中國500億産品加徵25%關稅的最終産品清單，在6月30日前公布對華技術投資和加強技術出口管控的限製措施，併將分别在前述日期後“很快實施”。此外，白宮稱將繼續在世界貿易組織(WTO)框架下，針對中國在知識産權許可方面“違反了《貿易相關的知識産權協定》的歧視性行為”展開訴訟。

此聲明是特朗普政府自3月以來根據美國“301調查”作出對華産品加徵關稅和限製中國對美高科技投資的進展更新。

3月22日，美國總統特朗普根據美國《1974年貿易法》第301條款展開的調查結果，宣布對中國多領域進口産品施加高額關稅，限製中國在美高科技投資，還將針對中國“歧視性的技術許可行為”在WTO提起貿易訴訟。4月3日，美國貿易代錶辦公室公布了對包括“中國製造2025”所涉及的中國産品關稅清單，涉及價值約500億美元，集中在航空、現代鐵路、新能源汽車等高科技領域，涉及約1300條關稅細目。中國商務部也公布了對等額的美國産品徵收同樣25%關稅的反製措施。

而就在10餘天前的5月19日，中美在華盛頓經貿磋商後發錶聯合聲明，兩國官員接受媒體採訪時在具體錶述上雖略有不同，但均錶示暫時不加徵關稅，不打貿易戰，願保持高層溝通。因此，白宮這一聲明讓許多中美觀察人士也感到意外，不少人在推特上感慨：“貿易戰停火這麽快就結束了?”

中國商務部新聞發言人在北京時間5月29日23時40分許就此白宮聲明發錶談話，稱白宮發布的聲明為“策略性的”，中方“既感到出乎意料，但也在意料之中”。

一位接近中美談判的中方人士對財新記者錶示，白宮此“策略性”聲明是在美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)赴北京談判前“提前施壓”，這是美方慣用的策略。羅斯將於6月2日至4日率團赴華繼續磋商。

該人士錶示，中方“出乎意料”是因為5月17日至18日中美雙方在華盛頓磋商後已經達成共識，不打貿易戰，不再進行貿易威脅，“這不是中國單方面宣布的結果，而是來自中美共同公布的相同的口徑”。而“意料之中”則是基於對本屆美國政府多變的特點判斷。

自華盛頓經貿磋商後，美國財長姆努欽(Steven Mnuchin)在接受美國媒體採訪時錶示將“暫停貿易戰”(put the trade war on hold)，併在兩國談判協議細節期間延遲對中國産品加徵關稅。而美國貿易代錶萊特希澤(Robert Lighthizer)隨後發聲明稱，關稅依然是保護美國技術的重要工具。“擴大中國對美國出口的市場很重要，但是更重要的是關於知識轉移、網絡盜竊以及對我們創新的保護。”

有美國觀察人士稱，當次談判後，支持自由貿易的姆努欽與對華鷹派的萊特希澤已經“鬧掰”，才出現了兩種截然不同的立場。甚至各方開始猜測，萊特希澤將於何時提出辭職。不過，5月29日的白宮聲明顯示，貿易開放與保護派的爭執可能仍未見高下。

也有專家分析認為，“上輪磋商之後，美國國内反應微妙。在全球政治變得更加民粹化的大形勢下，美國政治也多少呈現了這個特點。”現在白宮為了内部政治需求而變化隨意，新甩出的這套策略，顯示其團隊内部不夠團結，整體控盤能力恐怕存在問題。

中美聯合聲明公布後，美國的農民團體等對此錶態積極。 但美國國内對此次磋商更主流的看法則多為批評美國政府在談判中的錶現。包括國會民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)等人均認為，美國政府錯誤地將談判重點放在縮減貿易逆差了。他們認為，從協議文本來看，中國僅是“不夠具體”地承諾購買一些大宗産品，美國就作出不加徵關稅以及有意放松對中興製裁的轉圜。“中國似乎獲得更多，”一位美國市場觀察人士說。

同時，美國國會在中美貿易關系中的影響將會越來越大，這會讓特朗普政府更難以靈活地與中國談判。美國三權分立的體製，使美國總統的決定在許多問題上併非“一錘定音”，國會議員手中的立法權對總統有很強的牽製作用。總統對議案有否決權，而國會可以在擁有三分之二多數的情況下，再次推翻總統對議案的否決。因此，國會與白宮的拉鋸戰時常上演。國會兩黨議員盡管在諸多問題上分歧鮮明，但是近年來，在涉華經貿以及政治議題上日益強硬，卻是兩黨共同傾向。

6月2日至4日，美國商務部長羅斯將率代錶團訪華，繼續談判磋商。按照昨晚商務部的口徑，“中國將敦促美方按照聯合聲明精神相向而行。”

卡託研究中心(Cato Institute)貿易政策專家萊斯特(Simon Lester)錶示，白宮此聲明併非意外，這是白宮試圖在即將到來的貿易談判中增加對華施壓的錶現。美國智庫外交關系委員會(CFR)主席奧爾登(Edward Alden)也視此舉措為“談判策略”。

也有多位貿易專家將美國與中國的談判，與正在進行的北美自由貿易協定(NAFTA)重談作比較，在談判模式上有許多相似之處。奧爾登認為，從當前來看，美國政府在兩個談判中都不想做出妥協，這也是重談NAFTA進展如此之慢的原因。“在某個時候，本屆政府將會要求中國做出可實現的一系列措施，但是目前這還沒發生。”

奧爾登預計，除購買清單以外，羅斯的議程很可能將繼續聚焦中興公司以及技術領域，因為商務部主管技術領域製裁以及出口管製等。

就美國是否已解除對中興的出口禁令，除特朗普5月25日發布推特稱將讓中興有條件地恢復業務外，美國商務部以及中興等方面均未就此做進一步說明和公布，尚不清楚是否已最終達成協議。特朗普當時的推特稱，將讓中興在“高水平的安全保障，改組管理層和董事會，購買美國零部件以及繳納13億美元罰款”之後恢復業務。

白宮還在聲明中重申，美國將要求中國“取消其所有的貿易壁壘，包括非貨幣的貿易壁壘”，還將要求兩國的關稅“實現性質和價值對等”。同時錶明，將繼續與中國就這些問題磋商，“美國期待解決長期結構性問題，併通過消除中國嚴重的進口限製來擴大我們的出口。”

而中方則錶示，無論美方出台什麽舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。

也有研究中美關系的專家認為，美方現在的總體輿論變成了誰對中國越硬就越受肯定，而稍微平衡、平和一點就要遭受内部輿論壓力，這恐怕不是大國心態應有的錶現。美方還是沒有找到解決結構性問題的根本性辦法，缺乏對中長期問題的深遠考慮和戰略性安排，這恐怕是美國作為世界的領頭羊所應該深思的。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)