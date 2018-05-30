北部灣沿海打造四大漁港經濟區

從廣西壯族自治區海洋和漁業廳獲悉，有關部委日前聯合印發的《全國沿海漁港建設規劃(2018-2025年)》將北部灣沿海漁港群列為全國規劃建設的十大沿海漁港群之一。預計到2025年，該漁港群漁船安全避風容量將從現有6200艘上升到10650艘，有效避風率將從現有48.05%提升為92.53%，排在全國前列。

按照規劃，北部灣沿海漁港群内將支持建設中心漁港4座、一級漁港8座，推動形成北海、南澫、欽州、防城港4個漁港經濟區。在提升漁港防災減災能力、建設生態漁港和美麗漁港基礎上，帶動北部灣沿海經濟一二三産業融合發展，併聯動全國各大沿海漁港群形成新增萬億元産值的産業規模，培育漁業成為沿海經濟社會發展新的增長極。

北部灣是我國四大漁場之一，北部灣沿海漁港群涉及廣西海域大陸岸線長1629公里，區域内海水産品總産量179.7萬噸，擁有海洋漁船10752艘，分布有大小漁港23座。和我國其他沿海發達漁港經濟區相比，北部灣漁港基礎設施建設仍顯薄弱，與強化漁業安全生産的需求有一定差距。

文章來源：新華社

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