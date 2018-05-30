美股盤後─義大利政局動盪 銀行股領跌 道瓊大幅收低391點

由於義大利政局動盪，且美國與中國大陸的貿易談判持續艱困，美國股市週二下挫，道瓊盤中一度大跌逾 500 點，尾盤縮小跌幅。

道瓊與 S&P 500 已連續第三天下跌，並創 4 月 24 日以來最大百分比跌幅。



道瓊工業平均指數收低 391.64 點或 1.58% 至 24361.45。

Nasdaq 指數收低 37.26 點或 0.50% 至 7396.59。

S&P 500 指數收低 31.47 點或 1.16% 至 2689.86。

費城半導體指數收低 9.92 點或 0.71% 至 1380.92。

擔憂全球信用緊縮，使得銀行股受到壓力。

分析師說，歐元區幾個會員國政治動盪，加上經濟動能消退，亦使投資人懷疑歐元區經濟能否持續復甦。

CBOE 波動指數 (VIX)-- 市場擔憂的最佳指標 -- 上升至 18 之上。週一為陣亡將士紀念日，美國市場休市。

投資人規避風險使得避險資產需求上升，包括美國與德國債券。美國 10 年期債券殖利率週二下降至 2.77%，近幾週高點一度突破 3.1%。

義大利債務比例持續上升，歐元跌破 1.16 美元，創今年新低點。美元指數週二上漲 0.7% 至 94.85。

週末，義大利總統指派前國際貨幣基金 (IMF) 官員柯塔瑞里 (Carlo Cottarelli) 擔任臨時總理，負責組成新內閣，並恢復政治秩序。

分析師說，短期內，義大利可能維持現狀，但若選舉結果，民粹黨派走強，可能會有較為激進反應，形成財政危機。

最新的發展重燃了歐元區穩定及義大利違約風險的擔憂。義大利目前債務達 2.3 兆歐元 (2.68 兆美元)。週二早場，義大利 10 年期債券殖利率上升至 3.38%，創 2014 年 3 月以來高點，較德國 10 年期債券殖利率高出逾 2.5 個百分點。

歐洲的擔憂擴大至西班牙。該國國會週五將投票，決定是否罷黜總理 Rajoy 與他的中間偏右政黨。

美國投資人仍將謹慎，觀望美國與北韓談判結果。上週，川普總統取消了與北韓領導人金正恩的會晤。

但上週五，川普說美國政府已重新開始與北韓對話，並表示會晤仍可能進行。