美國反悔!白宮突然宣布將對中國500億商品徵25%關稅

美國白宮官網29日發錶聲明，美國將加強對獲取美國工業重大技術的相關中國個人和實體實施出口管製，併採取具體投資限製，擬於2018年6月30日前正式公布相關措施，之後不久將正式實施。

聲明還稱，根據《1974年貿易法》第301條，美國將對從中國進口的包括高科技産品在内的總值500億美元的産品徵收25%的關稅，其中包括與“中國製造2025”計劃相關的産品。最終的進口商品清單將於2018年6月15日之前公布，稍後將對這些進口産品徵收關稅。

對於中美雙邊經貿關系，中國商務部發言人高峰曾表示，中方反對美方301調查的單邊主義做法。高峰說，在美國已經公布的2000多份書面評論意見中，九成以上反對對中國産品加徵關稅。這充分說明美方301調查措施不得人心。我們希望美國政府認清民意，終止301調查的有關程序。

高峰還表示，中方願意從包括美國在内的世界各國擴大進口，也歡迎包括美國企業在内的世界各國企業來中國發展。希望美方取消不應有的貿易限製，提高供給能力，給予中國産品和中國投資公平、公正的待遇，推動兩國經濟優勢互補，實現互利共赢。

來源：環球網

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