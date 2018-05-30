藍鼎國際(00582-HK)50合1每手買賣單位改為1200股

藍鼎國際(00582-HK)公布，建議股份每50股合併為1股，每手買賣單位由60000股現有股份更改為1200股新股份。

公司法定股本為100億港元，分為1萬億股每股面值0.01港元之現有股份，其中1467億股現有股份已配發及發行並繳足或入賬列作繳足。於資本重組生效時並假設自本公告日期起至資本重組生效日期止概無進一步配發、發行或購回現有股份，公司法定股本將為100億港元，分為1萬股每股面值0.01港元之新股份，其中29.34億股新股份於資本重組生效時已配發及發行並繳足或入賬列作繳足。因資本削減而產生之14.38億港元進賬將計入公司之繳入盈餘賬，而董事會將獲授權按公司章程細則及公司法許可之方式動用繳入盈餘賬之進賬，包括抵銷公司之累計虧損。

公司指，進行股份合併是由於董事會知悉，若干經紀行及機構投資者設有內部政策及常規，禁止投資於低價股份或不鼓勵個別經紀向其客戶推介低價股份。若干投資銀行及其他財務機構設有內部指引，訂明成交價為0.50港元或以下之上市證券不設孖展信貸。此外，董事會普遍認為，儘管規定之每股最低價格因各機構投資者而異，惟最低價一般約為每股7.80港元。因此，董事會相信，有意投資者認為投資於現有股份(目前按0.20港元或以下買賣)不具吸引力，而股份合併後之股價將確保公司股份不會因上述參數而遭機構投資者排除在外。董事會相信，成交價較高的新股份亦將提升公司之企業形象，故可吸引更廣泛的機構及專業投資者投資於新股份，擴闊公司之股東基礎。

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