劉強東：將整個中國社會化的物流成本再降到5%以内

“無界零售第一個核心訴求就是把整個中國社會化的物流成本再降到5%以内，才能夠真正把價值發揮到最大化。”5月29日，在“2018中國電子商務大會”上，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東發錶了主題為“無界零售”的演講。

劉強東錶示，在“無界零售”時代，京東的使命之一就是要降低社會化物流成本，讓供應鏈的價值得以充分發揮，助推國家經濟發展。劉強東指出，京東從第一天開始，嚴格意義上就是將實體經濟互聯網化，“我們建立了大量的倉儲、物流設施，要和我們的合作方進貨，我們就是完整意義上的實體企業，隻是利用了互聯網工具而已”。

此外，京東希望通過“無界零售”幫助所有實體企業回歸本源，“京東希望通過無界零售真心實意地幫助大量傳統的實體製造企業，讓大量的創業者、無數的企業家能夠重新回歸，也就是大家的每一份利潤、收入建立在為這個行業建立價值基礎之上”，這也是無界零售的第二個核心，劉強東錶示。

據悉，近年來，京東加大了在供應鏈智能化上進行了大量投入，比如無人機、無人貨車、無人配送車、無人倉等方面。在京東看來，這些智能化設施和技術，是未來供應鏈最核心的基礎設施，也是未來零售提升效率、降低成本、滿足用戶消費體驗最根本的來源。

來源：中國企業家

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