施羅德: 投資者能否真正進入中國債券市場？

施羅德環球多元化資產投資主管Johanna Kyrklund ，就中國債市發表報告，內容如下:

中國股票已經在施羅德的多元化資產投資組合中佔據愈趨重要的位置，而在未來幾年，希望能夠獲得投資中國境內債券市場的機會。然而，由於限制市場進入問題以及中國在環球主要債券指數中所佔比例偏低，對中國境內的政府債券投資仍然不太普遍。

隨著當局採取積極措施向外國投資者開放境內債券市場，這種情況或會在未來幾年內發生改變。施羅德認為這對於該市場符合被納入各主要指數所需的監管及透明度要求是必須的步驟。

中國設有兩個債券市場：

• 銀行間債券市（CIBM）是一個場外交易債券市場，受中國人民銀行監管。90%的交易總量是透過銀行間市場進行處理。

• 證券交易所債券市場是指上海及深圳證券交易所，受中國證監會監管。證券交易所交易的債券僅佔較小的比例。

中國境內政府債券市場現為全球第三大的債券市場，總值約為1.8萬億美元。在中國政府債券市場中，外國投資者在市場的佔有率約為4%。

若中國被納入政府債券指數（摩根大通新興市場環球多元化指數），根據多元化規則限制，其權重預計將會達到10%的上限。其他大型市場（例如巴西及墨西哥）亦已受到此限制的影響。在未來，各市場在指數中可能佔的比例如上圖所示。

潛在機遇是甚麼？

• 分散風險。經波動性調整後的回報優勝於其他主要資產類別。過去10年，中國境內政府債券與環球主要資產類別之間的關聯性極低。此外，相對於其他新興市場債券而言，匯率較為穩定的人民幣對於降低中國政府債券的波動性至關重要。

• 流動性。相對於其他新興市場本地債券市場而言，規模龐大的中國境內債券市場能夠帶來較高的流動性。雖然境內政府債券的平均成交量仍遜於主要已發展債券市場，但其企業債券的交易量亦與美國頗為接近。

• 孳息率具吸引力。受惠於中國獨立的貨幣週期，中國境內債券或會繼續帶來高於其他主要已發展市場的主權債券的孳息率。

目前，國內投資者在中國境內市場仍佔主導，並成為市場流動性的最大貢獻因素；然而，施羅德希望能夠在不久將來作出法例改變，從而為外國投資者開放中國債券市場的投資渠道。

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