上交所：堅決防止股市大起大落、暴漲暴跌

上海證券交易所於近日召開第八次會員大會，會議由第四屆理事會召集，採用分區說明會和非現場會議相結合的方式進行。116家會員代錶出席大會，通過通訊錶決方式錶決相關提案，併對上交所市場建設提出寶貴意見與建議。

大會指出，要不遺餘力地厚植主板藍籌市場，積極穩妥推進創新企業境内發行股票或存託憑證試點，不斷提高主板市場承載力和包容性，以服務新經濟、高技術和傳統産業優化升級等創新企業為服務重點對象，服務創新驅動發展戰略，提高資本市場服務實體經濟的能力。要持之以恒地深化落實交易所一線監管主體責任，加大以充分信息披露為核心的上市公司監管、以監管會員為中心的自律監管和以股票異常交易實時監控為重點的市場監察力度，強化市場重大系統性風險預研預警預判，堅決防止股市大起大落、暴漲暴跌，確保資本市場行穩緻遠。要循序漸進地開展與國際資本市場基礎設施互聯互通，推動資本市場助力“一帶一路”資金融通，努力打造成為全球最重要、規模最大、流動性最好的投資和資産配置管理中心之一，成為全球最主要的融資中心之一，以建設世界領先交易所為戰略目標。

來源： 上交所網站

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