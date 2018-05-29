宏達電推出人工智慧平台-DEEPQ AI PLATFORM 加速AI應用創新及發展

宏達電 HTC(2498)今 (29) 日宣布旗下健康醫療事業部 DeepQ 將於明 (30) 日的 NVIDIA GPU 技術大會上發表人工智慧平台–DeepQ AI platform，專為佈署人工智慧 (AI) 所遇的瓶頸提出快速、簡易且有效率解決方案，藉以催生更多 AI 應用創新。 宏達電指出，DeepQ AI platform 透過最佳化訓練環境、內建多種 AI 模型、全自動的參數調整，以及配合簡易的使用者介面，可大幅降低學習門檻與 AI 訓練模型的成本。有別於市面上現有的 AI 訓練平台和服務，DeepQ AI platform 的使用者不須撰寫和設計深度學習程式，即可將所擁有的已標註資料迅速地轉化成可佈署的 AI。



HTC 健康醫療事業部總經理張智威表示，AI 模型開發包含模型訓練環境建置與調校、深度學習模型設計、參數最佳化及模型佈署等多項細節。透過 DeepQ AI platform，不僅能讓一般使用者及企業用戶輕易使用。對於具 AI 相關專業知識及經驗的開發者，更能有效降低其人力及時間成本。



以汽車駕駛來類比，人工智慧就像是一台複雜的手排方程式賽車，需要精通機械運作且技巧純熟的駕駛才能夠順利地操作，而 DeepQ AI platform 就如同一台自排跑車，透過微電腦控制的變速箱分擔駕駛的工作，讓一般使用者只須稍作學習便能輕易地操控馳騁。



宏達電表示，此次發表的人工智慧平台–DeepQ AI platform 將分別推出支援 NVIDIA DGX 單機版本以及雲端按時計費版本；對於資料保密性需求較高的用戶或運算量較龐大的企業用戶，可選擇於本地端或雲端進行 AI 模型的訓練及佈署，藉以滿足不同的使用者需求。

