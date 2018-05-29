〈義大利政亂〉美股投資人也擔心 道瓊期指一度大跌200點

根據 CNBC 報導，義大利政局動盪，導致歐股走跌、歐元重貶，美股投資人也感到憂心，今 (29) 日美股盤前，指數期貨走跌，道瓊期指一度大跌 200 點。

美東時間週二清晨 5 點 25 分左右，道瓊期指下跌約 200 點，標普 500 期指、那斯達克期指亦走跌。

義大利原內定新總理 Giuseppe Conte 放棄籌組新政府，請辭走人，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前國際貨幣基金 (IMF) 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

Cottarelli 表示，他會帶領國家，通過 2019 年預算案，並為明年初的新大選鋪路，若無法獲得國會支持，他將於 8 月後，提前舉行大選。

除義大利外，歐洲另一個「火藥桶」西班牙，也被政治不確定性所籠罩；本週五，西班牙首相 Mariano Rajoy，將面臨不信任投票。

美國政治消息方面，「川金會」可望如期舉行，美國、北韓協商小組，分別於南北韓邊界的板門店與新加坡等地，進行磋商。

台北時間週二晚間 6 點 05 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 147 點，跌幅收斂至 0.59%，標普 500 期指下跌 0.61%，那斯達克期指下跌 0.41%。