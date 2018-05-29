美股盤中─義大利擔憂撼動歐元區 道瓊大跌逾370點

美國股市週二重挫，道瓊大跌逾 370 點。義大利與西班牙政治動盪，增加了投資人的擔憂，使得歐元兌美元下跌至今年低點。

CBOE 波動指數 (VIX)-- 市場擔憂的最佳指標 -- 上升至 15.98，創 5 月 4 日以來高點。週一為陣亡將士紀念日，美國市場休市。

義大利 FTSE MIB 指數下跌 2.3%，西班牙 IBEX 35 指數下跌 2.1%。

台北時間 23:46

道瓊工業平均指數下跌 375.11 點或 1.52% 至 24377.98。

Nasdaq 指數下跌 51.73 點或 0.70% 至 7382.13。

S&P 500 指數下跌 32.66 點或 1.20% 至 2688.67。

義大利債務比例持續上升，歐元跌破 1.16 美元，創今年新低點。美元指數上漲 0.5% 至 94.68。

投資人規避風險使得避險資產需求上升，包括美國與德國債券。美國 10 年期債券殖利率週二下降至 2.86%，德國 10 年期債券接近 0.319%。

殖利率下降使得美國與歐洲銀行股受到壓力。

週末，義大利總統指派前國際貨幣基金 (IMF) 官員柯塔瑞里 (Carlo Cottarelli) 擔任臨時總理，負責組成新內閣，並恢復政治秩序。

分析師說，短期內，義大利可能維持現狀，但若選舉結果，民粹黨派走強，可能會有較為激進反應，形成財政危機。

最新的發展重燃了歐元區穩定及義大利違約風險的擔憂。義大利目前債務達 2.3 兆歐元 (2.68 兆美元)。週二早場，義大利 10 年期債券殖利率上升至 3.38%，創 2014 年 3 月以來高點，較德國 10 年期債券殖利率高出逾 2.5 個百分點。

歐洲的擔憂擴大至西班牙。該國國會週五將投票，決定是否罷黜總理 Rajoy 與他的中間偏右政黨。

美國投資人仍將謹慎，觀望美國與北韓談判結果。上週，川普總統取消了與北韓領導人金正恩的會晤。

但上週五，川普說美國政府已重新開始與北韓對話，並表示會晤仍可能進行。