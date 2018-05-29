三星電子與阿里巴巴簽署戰略合作協議 共推市場轉型升級

5月29日，三星電子與阿里巴巴在杭州簽署了2018年戰略合作協議。三星電子大中華區移動通信部銷售總經理趙其來和阿里巴巴資深總監天貓消費電子事業部3C數碼總經理铉清出席了該簽約儀式。通過此次合作，雙方將會在品牌建設、渠道管理、産品創新等領域開展深入的戰略合作，共同為市場與消費者創造更有價值的創新體驗與服務，同時也將在以互聯網為依託，大數據、人工智能等先進技術為手段的新零售轉型大環境中，合理有效整合線上線下等多方資源，攜手共進，打造共生共赢的商業化形態。

大數據與人工智能時代的來臨令當今市場煥發新的生機，品牌、渠道等傳統零售模式正處在尋找新的突破點，以為未來布局。三星電子作為國際一流的科技企業，一直秉承“有意義的創新”理念，在技術、産品、服務等方面推動著行業的發展。自1992年進入中國以來，不斷推動本土化進程，時刻與中國市場保持緊密結合。另一方面，阿里巴巴作為中國乃至亞洲互聯網的領軍企業，從電子商務到如今的新零售，也同樣在不斷探索與創新，憑借更加科學、規範、有效的商業形態，成為了品牌與市場間合理的商業鏈條樞紐。

三星電子與阿里巴巴簽署2018年戰略合作備忘錄，將令三星電子本土化進程再向前邁進一大步，也預示著三星電子在中國市場將有更佳的表現。同時，阿里巴巴也將在戰略合作中獲得更多國際品牌資源支持，保持行業領先優勢。

在此次合作中，雙方將共同努力在天貓平台實現優勢資源互補，在天貓三星官方旗艦店，三星專賣/專營店，蘇寧官方旗艦店等三星官方及授權經銷商店鋪中將帶來更具吸引力的産品與營銷活動。此外，三星電子還將通過“農村淘寶”等平台，更進一步下沉渠道，深耕中國市場。

迎接大數據與人工智能時代推動的消費升級，品牌與渠道均需要積極地探索與創新，才能及時滿足消費者購買習慣與消費場景的變化。這也正是三星電子與阿里巴巴在戰略合作中將為行業、市場帶來的可以預見的正能量。相信雙方的戰略合作，將會共同攜手發掘行業與市場發展的無限可能，為未來企業+新零售的商業模式提供更多靈感。

來源：環球網

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