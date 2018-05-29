【港股解碼】還是熟悉的味道：業績翻身，康師傅仍是方便面界的“扛把子”！

周一（5月28日）晚間，港股市場聲名赫赫的方便面界“扛把子”、消費行業巨頭康師傅（00322-HK）公布了其截至今年3月底止3個月之一季度業績情況。這也是康師傅自2013年出現盈利下滑及其後數年錄得業績疲軟倒退後，繼2017年實現業績“大翻身”以來，再一次交出的成績單。

業績公告顯示，今年首季度康師傅實現收益150.4億元（人民幣，下同），按年增長5.91%；集團毛利率較上年同期之28.04%上升1.62個百分點至29.66%；期內錄得股東應占淨利潤達到7.12億元，按年大增64.26%，可以說是取得了“全面勝利”：

（來源：港交所）

首季業績亮眼，方便面成長最大

在康師傅目前四大産品組合方便面、飲品、方便食品及其他類別中，方便面銷售額爲63.08億元，同比增長8.55%，期內占集團總銷售額約42%，上年同期的銷售占比則爲41%；飲品仍是康師傅銷售比例最大的一個分部，期內實現銷售額83.51億元，同比增長4.62%，占集團總銷售金額比例與上年同期持平爲56%。

其余兩個産品類別的銷售情況均有所下跌，當中方便食品錄得2.11億元，按年跌3.46%，銷售占比由上年同期之2%降至1%；其他産品類別實現銷售額1.67億元，按年跌10.12%，銷售占比維持在1%。

由下表可見，方便面和飲品業務仍是康師傅當仁不讓的最大收入來源，當中飲品業務雖然銷售占比最大，但今年一季度的增長速度低于方便面業務，方便面業務的成長目前最爲明顯：

（康師傅一季度各産品類別銷售情況 來源：港交所）

在成長最快的方便面業務中，又倚重容器面和高價袋面的銷售增長。當中容器面銷售額于期內增長了6.91%，達32.39億元，高價袋面則增長16.77%至23.92億元，成長可觀。而相較之下，中價袋面銷售額則下跌了4.23%；表現最差的要數幹脆面及其他産品，期內銷售額大跌36.16%。因此，康師傅方便面業務的增長還是得益于容器面和高價袋面的綜合成長拉動。

飲品方面，康師傅茶類飲品及碳酸飲料及其他在一季度分別增長了6.04%及26.55%，增長被水類飲品及果汁飲品分別下跌21.4%及14.81%的表現抵消，故而整體僅實現4.62%的增長。

不過總體來看，集團收益維持增長，同時各大産品類別毛利率于期內均實現不同程度的上升，拉動集團整體毛利率按年增長1.62個百分點，同時帶動集團純利實現超過64%的增長，表現可算突出。

作者：彭小留

編輯：張駿芬、羅霞

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