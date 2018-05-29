牧德Q1三指標創高 Q2出貨仍以軟硬板檢驗設備為主 營收樂觀

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 第 1 季財報營收 5.66 億元、稅後純益 2.01 億元，每股純益 4.72 元，都同步改寫歷史新高。牧德總經理陳復生今 (29) 日在股東會後指出，牧德在第 2 季的出貨組合出貨仍以軟硬板檢驗設備為主，營收仍然樂觀。

陳復生也強調，牧德在第 3 季的半導體相關設備將展開大量出貨及交機，也將帶動成長的動能。

牧德今天召開股東會，會中並通過去年股利配發每股 10 元的現金股利，為 PCB 族群的股利王。同時，牧德的 10 元現金股利訂 6 月 27 日除息交易。

牧德科技第 1 季財報營收 5.66 億元，毛利率 66.4%，季減 2.16 個百分點，年增 3.17 個百分點，稅後純益 2.01 億元，季增 2.55%，年增 2.35 倍，每股純益為 4.72 元。而在第 2 季營收持續向上挺升同時，也有利於牧德科技的獲利向上推升。

牧德科技目前已擴大陸資客戶產品新布局、IC 半導體領域的 COF 業績成長，且新產品全掃描尺寸量測機已經在 3 月起開始量產出貨。

牧德在 MSCI 的半年成分股調整中，增列為其小型股成分股，將在 5 月 31 日收盤後生效，同時人列的包括嘉聯益 (6153-TW)、燿華電子 (2367-TW)。