裕隆與銀行團簽訂百億聯合授信 推動裕隆城開發案

裕隆 (2201) 集團多角化跨足房產事業，自去年轉投資成立裕隆建設，推動裕隆城建案，並宣佈與銀行團籌組裕隆城開發案商業區建案聯合授信，總金額達新台幣 100 億元。裕隆指出，此次聯合授信案用途為支應裕隆城開發計畫，不同於一般土建融案，本案屬建築融資，土地僅交付信託不設抵押，全案以專款專用方式進行資金管理，順利獲得銀行團支持超額認購。本案由臺灣銀行統籌主辦，並協請華南銀行共同主辦，也邀請第一銀行、中國信託、星展銀行、永豐銀行、兆豐銀行、凱基銀行等 6 間銀行共同參貸。今日裕隆汽車於裕隆集團總部與銀行團共同進行裕隆城開發案商業區建案 100 億元聯合授信案簽約儀式，裕隆汽車由裕隆集團執行長陳國榮代表，與臺灣銀行、華南銀行等 8 家銀行代表，共同完成簽約儀式。



裕隆是國內汽車業領導廠商，同時也是集團轉投資控股公司，整合產業鏈上下游及水平發展，裕隆汽車已連續 4 年公司治理評鑑成績為上市公司 5%，深獲銀行團支持與認同。



此外，隨著集團多角化的策略發展佈局，裕隆城作為裕隆集團不動產事業的指標性計畫，也是新北市新店區少數的大型開發案，亦使金融圈對於裕隆集團整體經營與裕隆城開發推展有信心，順利與國內 8 家大型銀行進行百億聯貸合作，為裕隆城開發案商業區建案建立重要的里程碑。



裕隆集團於 2017 年、2018 年分別成立裕隆建設與裕豐管家，並將陸續開設物管及保全公司，冀許透過建設、銷售、物管等一條龍式服務，提供消費者更好的住居品質。

