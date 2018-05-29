【華冠投顧】大盤回測型態上緣 明摩台結算多空關鍵



◆盤後分析

振鴻觀察股：2408 南亞科、3189 景碩、2332 友訊、8155 博智、2362 藍天

加權指數今天收 10964 跌 23 點，量能微縮至 1393 億，離 "萬一" 近在咫尺，上週的分析其實都差不多，大盤如期在這邊盤整，而昨天帶量上攻突破週線三角整理，今天雖然回跌但從日線來看，也是回測突破過後的型態上限，故接下來行情仍然可以期待在今天回測型態支撐後，可以繼續上攻，重點當然還是需要補量突破 "萬一" 才會是有效的突破訊號。

明天就是摩台結算與週選結算日，明天有機會是多空表態的點位，從日線指標看，KD 在盤整期間並未跌破 50，昨天黃金交叉，MACD 也維持在零軸上的多頭趨勢，也可以觀察到月均線與季均線相當有機會在接下來幾個交易日內出現黃金交叉，這邊可以說是對多頭越來越有利。

而整體大盤結構防守就一樣放在 10819 以及季線的雙重支撐上。10819 不破就持續站多方思考。

回到台股的部分今日大盤雖然下跌，但相當多股票可以說是活蹦亂跳，矽晶圓本身也輪動，前幾日大漲的今天大多休息，但是 3532 台勝科卻是整理結束強勢拉漲停，mosfet 概念股則是因為缺貨題材再度攻擊，5299 杰力、6138 茂達漲停鎖!，但 8261 富鼎、3317 尼克森、6435 大中雖然仍漲但是出現漲多獲利了結賣壓，3707 漢磊則是持續抱量收漲 6%，缺水概念股則盤整或修正，PCB 族群大多也出現修正，但昨天盤後分析特別介紹與談到的 8155 博智今天則是帶量突破布林上緣收漲 7.25%! 另外 5439 高技雖然連三天修正，但基本面相當好，也是 PCB 族群值得留意的標的。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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