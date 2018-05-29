安集跨足3D列印 導入生產機台 今年第四季可望貢獻營收

安集 (6477) 跨足金屬 3D 列印，於今年 4 月導入 3D 列印機台，開始進行建立 3D 列印材料、製程及品質之規範標準，累積各式材料列印參數資料庫數據，積極開發各項應用領域，今年第四季可望貢獻營收，明年營收比重以 5% 為努目標，機台增至 3 台。安集從事太陽能電池模組之生產及銷售，2011 年係第一個五年的階段，為降低太陽能景氣波動對營運的影響，延伸至太陽能產業最下游，直接擁有電廠以獲取穩定利潤，截至目前已建置完成 57.3MW 電廠，每年為公司帶來穩定獲利。



權量太陽能產業單一產業的風險，於 2016 年啟動第二個五年計畫，在原有營運主軸下，決定跨出太陽能產業，公司最大大股東自動化設備欽揚科技，投入 3D 列印前端設備開發、轉投資成立圓融金屬粉末，並成功產出高品質且價格具競爭力之 3D 金屬粉末材料，經評估後亦投資圓融金屬粉末，跨入 3D 列印產業產品生產及整合服務，邁向第二個五年計畫。



根據麥肯錫全球研究，3D 列印技術為未來全球深具破壞性潛力的 12 項技術之一，考量 3D 列印因具備快速及多樣性之便利，結合轉投資公司圓融金屬粉末 3D 金屬粉末，跨入 3D 列印產品的開發及銷售，以建構上下游整合，提供 3D 產品之完整解決方案為目標。



圓融金屬粉末掌握不銹鋼、鋁合金、鈷鉻鉬合金及鈦合金等金屬粉末製程關鍵技術，生產出頂級 3D 金屬粉末並有效降低成本，已送德國廠商認證中，正在進行行供貨合約協商，持續往不同應用領域發展，短期以精密模具、關鍵性零件及機器人構件為主，中期規畫朝電動車及汽機車產業相關零組件發展，長期則瞄準航太及生醫產業。

