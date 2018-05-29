大綜今掛牌上櫃 漲幅最高逾15% 積極拓展高毛利、海外市場

大綜 (3147) 今日於證券櫃檯買賣中心舉行掛牌典禮，以每股新台幣 19 元掛牌交易，盤中股價最高來到 21.90 元，漲幅逾 15%。大綜 2017 年全年營收為 22.71 億元，每股盈餘 1.99 元，今年配發 1.4 元現金股利，股利配發比率達 70.4%。大綜電腦總經理曾振順表示，產品主要銷售地區雖為台灣市場，提供客戶一條龍的最佳資訊服務與產品維護，除鞏固現有國內市場及提高營收毛利外，未來中程規畫將繼續擴展海外市場，除了在大陸地區拓點，也在評估越南等東南亞地區的南向拓展，以增加獲利渠道。另對於國內政府前瞻計畫所釋出的標案，也為近程規畫極力爭取的目標之一。



大綜電腦資本額為 3.4 億元，總公司位於高雄，並於台南、台中、新竹及台北，目前國內共設有五個服務據點。2008 年插旗大陸蘇州，設立子公司 - 蘇州綜訊電腦集成有限公司，並於廈門及東莞設置服務據點，就近服務當地客戶。



大綜指出，每年服務原有的固定客戶約占營收八成，新增客戶約兩成。客戶涵蓋科技業、製造業、金融服務業、航運業、媒體等，至今累積客戶數逾一萬家，其中約 80% 為上市櫃公司，代表客戶有台積電 (2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、台塑(1301) 以及醫療院所、學校、高雄市政府等政府機關。



大綜今年第一季合併營收額為 5.53 億元，年增 5.63%，EPS 為 0.28 元，則較去年同期的 EPS 0.15 元年增近一倍。近期大綜已陸續取得國內知名封測廠及半導體龍頭廠大數據設備、國立大學高速運算及航空業龍頭行動化等大型專案訂單，法人樂觀看待今年的獲利成長。



此外，為使企業永續發展開創新契機，大綜也提到，未來營運展望規劃向七大核心業務邁進，以人工智慧 (AI)、大數據(BIG DATA)、高速運算(HPC)、開源軟體(Openstack)、行動化(Mobility)、雲端服務(Cloud service)、物聯網(IOT) 等專案領域為業務重心，持續進行產品結構調整，朝向專案型高毛利產品發展。



大綜已於 5 月中舉辦初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行新股 4,001 張，其中 2,721 張採美國標方式公開競價拍賣標售，參與競拍投標之合格投標數量共 20,027 仟股，最低得標價格為 21 元，最高為 22.8 元，得標加權平均價格為 21.41 元。公開申購承銷價格則以每股新台幣 19 元發行，並於 5 月 23 日完成公開申購抽籤程序，5 月 29 日撥券，總張數 1,190 張，中籤率為 1.34%。

