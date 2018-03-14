擺脫前年虧損 安集去年成功轉盈 每股賺0.91元

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 今 (14) 日公布去年財報，成功擺脫 2016 年營運虧損，營運體質轉佳，稅後純益 7488.1 萬元，每股稅後純益 0.91 元，董事會並通過擬配發每股現金股利 0.42 元，現金殖利率為 1.88%。

安集去年全年合併營收 12.73 億元，年增 41.82%，毛利率 17.78%，年增 1.85 個百分點，營益率 11.85%，較 2016 年的 - 1.23% 轉正；稅後純益 7488.1 萬元，每股稅後純益 0.91 元，均較 2016 年轉盈。

安集去年第 4 季合併營收 4.58 億元，季增 8.54%，年增 70.82%，毛利率 15.55%，季減 3.44 個百分點，年增 0.15 個百分點，營益率 11.11%，季減 3.23 個百分點，年增 5.08 個百分點；稅後純益 1939.5 萬元，季減 54.42%，年增 791.72%，每股稅後純益 0.24 元，季減 53.85%，年增 5 倍。

安集今日董事會並通過每股擬配發現金股利 0.42 元，配息率約 46.15%，以今日收盤價 22.4 元計算，現金殖利率為 1.875%。

安集也宣布，為配合公司未來營運規劃，除原有產業持續發展外，董事會通過成立 3D 列印事業部，跨入 3D 列印產品的開發與銷售，結合轉投資公司，建構上下游整合發展，未來藉由新事業部的成立，可望增加營收與獲利的多樣性，並分散單一產業的波動風險。