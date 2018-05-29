人民幣中間價29日報6.4021 貶59點

新浪財經訊 5 月 29 日，人民幣中間價報 6.4021，上一交易日中間價報 6.3962，貶值 59 點。

美元突破 94 關口

4 月 17 日開始，美元指數以一輪急速拉漲吸引了全球市場的目光，在幾乎沒有停頓的三週上漲後，5 月 9 日美元指數衝擊 93.5 敗北，轉而陷入回調，10 日、11 日，美元指數連續兩天下跌 0.43%、0.15%，引發市場對美元後續走勢的分歧。

不過，美元指數很快就重返 “快車道” 並打臉看跌預期。接下來的 5 月 14 日至 23 日，美元指數在 8 個交易日里有 7 日收漲，尤其 15 日和 23 日分別大漲 0.64%、0.42%，23 日盤中美元更一舉升破 94 關口，刷新去年 12 月以來的新高至 94.1968。總的來看，5 月 14 日以來，美元指數在短短 8 日再次大漲了 1.53%，整體延續了 4 月中旬以來的強勢格局。

美元指數雖處於高位，但其製造業數據表明且經濟狀態良好，同時作為年內加息前景最為明朗的國家，市場給與認可。儘管指標顯示早已超買，但熱錢仍從新興市場流出轉向收益率、確定性更高的美元資產，這使得美元指數居高不下。

另一方面，美聯儲於 5 月 24 日凌晨發布會議紀要，措辭中仍暗示年內加息三次的主流態度。美聯儲對高於 2% 的通脹也保持容忍態度，即不會就此加快加息步伐，整體會議紀要中性偏鴿。美聯儲的票委官員也對此做了補充，他們一致認為不應採取更為激進的貨幣政策，應最終調整至中性利率。此外，他們也談及對油價上漲和貿易局勢感到憂慮。



美指的上行導致新興市場貨幣的暴跌。 4 月中旬以來，阿根廷比索、土耳其里拉兌美元匯率雙雙下降逾 20%，委內瑞拉玻利瓦爾兌美元貶值幅度超過 17%，巴西雷亞爾、墨西哥比索相對美元貶值幅度也均超過 10%。主要非美髮達國家貨幣貶值，4 月 17 日以來，英鎊兌美元匯率累計下降約 7.26%，歐元兌美元累計貶值約 5.9%，日元兌美元貶值約 3.8%。

新興市場多數暴跌 人民幣匯率依舊堅挺

隨著美元指數重拾漲勢併升破 94 關口，新興市場貨幣哀鴻一片，阿根廷比索、土耳其里拉、印度盧比等等新興市場貨幣暴跌，人民幣兌美元匯率逼近 6.40 一線。從全球視野看，在這一輪美元反彈過程中，人民幣兌美元匯率下調幅度明顯小於美元指數升幅。

4 月 17 日至 5 月 25 日，美元指數最大漲幅約 5.4%，同期人民幣對美元最大貶值幅度僅有 1.8%。大國貨幣中，人民幣是僅次於美元的堅挺貨幣。人民幣對一籃子貨幣持續攀升，CFETS 指數 4 月中旬尚在 97 下方，5 月下旬日已經在 98 附近，漲幅約 1%。

外匯專家韓會師認為，客盤購匯規模的大幅度萎縮是 4 月結售匯順差較大的主要原因，也是抑制人民幣對美元貶值幅度的主要因素。在進口規模和對外投資短期並未發生巨變的情況下，購匯大幅度萎縮一般說明投資者對人民幣未來的貶值前景預期有限，對人民幣後市回升期望較高。當然，政策層面可能並沒有強勢介入匯率市場的意圖，銀行間市場交易也沒有發現明顯的央行入市的跡象，但一旦投資者有這種 “維穩” 預期，市場交易就會自發地做出調整。

人民幣匯率改革：要進一步增加外匯市場的交易主體

中國金融四十人論壇高級研究員、中國經濟 50 人論壇成員管濤表示，匯率浮動期間的進一步調整，這只是人民幣匯率改革一個部分，還發展外匯市場、理順外匯國際關係。現在外匯市場這方面還有很多不適應匯率彈性增加這方面的東西，下一步還要進一步增加外匯市場的交易主體，放鬆交易限制，包括放鬆交易產品。