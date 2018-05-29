〈房產〉大學周邊屋有需求 房仲：淡江、文化、銘傳附近投報率低

網路房仲業者彙整目前全台學生數排名前 10 的大學周邊「待租」、「待售」資料統計發現，目前 10 所大學周遭住宅投報率並不如想像的高，以目前待租待售行情推估，10 所大學的租金投報率僅約 2.1-5.4%，更有 4 所大學租金投報率低於 3%，其中淡江、文化、銘傳大學出現周邊投報率低於行政區投報率的現象。

網路房仲業者屋比超省房屋比價平台分析，大量投資人湧入，造成大學周邊房價飆漲與供給過多問題，已對大學周邊租屋市場產生衝擊。

屋比房屋比價創辦人葉國華指出，根據教育部最新大學宿舍的床位統計，全台學生數前 10 名的大學中，估計就有超過 18 萬名學生有校外租屋需求，其中，輔仁、淡江、逢甲、銘傳、正修科大具有校外租屋需求的學生比例最高，多達 8 成 5 以上的學生無法分配到學校宿舍。

葉國華指出，因大學周邊租屋需求龐大，加上穩定的租金收益，讓大學週邊住宅成為過往投資人瘋狂搶買的標的，不僅建商推出的套房出租產品出現熱銷，甚至，因租屋需求龐大，更讓不少將公寓、透天分隔成套房、雅房出租；不過以往這樣高投報、收租穩定的狀況，已有所轉變。這幾年投資人大量湧入，大學週遭房價不斷高漲，租屋市場漸漸出現供給過量的狀況。

觀察目前各大學租屋市場的投報率即可發現，全台學生數前 10 名的大學中，就有 4 所大學週邊租金投報率不及 3%，與過往 5-10% 的投報率相比，投資人獲利空間已明顯被壓縮。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，由於目前大學週邊租屋市場供給已相當高，加上少子化影響，許多大學面臨招生不足額的狀況，目前想當包租公、包租婆的投資人可能都需有「空置期拉長」、「租金報酬不如預期」的心理準備。