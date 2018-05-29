台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月29日

被動元件龍頭國巨最新轉投資持股明細當中，新增同業華新科、蜜望實，以及晶片電阻上游陶瓷基板廠九豪持股。近期被動元件市況夯，國巨出手，凸顯董座陳泰銘以實際行動力挺產業後市，但也引發市場聯想陳泰銘有意再出手併購。

金融圈人士透露，國銀接二連三出現房貸逾放比攀升，對此央行已高度警戒，除了二周前已悄悄向大型行庫徵詢意見、了解最新市況，包括土銀、台銀、合庫等房貸市占率前三大行庫也已從房貸「寬限期」下手，分別提出控管措施，以嚴防系統性風險擴張。

本周首個工作日，用電量再度刷新歷史 5 月紀錄，昨（28）日最高用電量突破 3,600 萬瓩大關是歷年 5 月首見，且備轉容量率 3.59％創下今年次低，只要一台中型機組故障，供電就立即亮紅燈。



經濟日報

國巨大動作 狂買被動元件股

16 家上市櫃子公司 擬赴陸掛牌

上銀攻半導體告捷 打入英特爾供應鏈

工商時報

熱斃了 供電緊逼紅燈邊緣

台股三利多 萬一好兆頭

房貸逾放比攀升 央行出手了

聯合報

6 月啟動高溫預警

文在寅赴川金會? 等美朝點頭

4 月景氣亮綠燈 2 指標卻跌

蘋果日報

台股萬點 1 年無感 顧立雄：這才健康

蘋果裁 52 人 關大西洋城門市

崩盤四國 恐引爆金融危機惡夢

中國時報

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自由時報

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台股大變革 逐筆交易一年後上線