昇華董事會通過更換會計師 盼恢復股票信用交易

文創股昇華娛樂 (4806) 股價連跌 7 根停板，昨天以 15 元跌停作收，公司昨天董事會決議通過，簽證會計師事務所將更換為卓群聯合會計師事務所，新任會計師將盡快針對昇華第一季財報進行重新核閱，預計在 6 月中旬審閱完畢，若經新任會計師審核並對昇華第一季財務報告出具無保留意見書，則可望優先恢復股票融資融券。昇華指出，原會計師事務所主要針對公司在 2017 年底及 2018 年第一季底帳上現金部位出具保留意見，認為公司截至 5 月 10 日止的現金水位不足以支應未來 12 個月營運資金，並非對合併財務報表之編製認列有所意見。



昇華強調，昇華現金水位已隨著影劇業務回溫見到明顯的回升，第一季營運在網路劇《變身女友》正常播出下順利轉盈，稅後淨利 704 萬元，EPS 為 0.22 元，第一季底現金水位亦從去年第四季底的 1970 萬元回升至 3355 萬元，增加幅度高達 70%，顯示公司營運資金流入情況正常，並無疑慮，這部分昇華亦已與原會計師事務所充分解釋，並申明在今年接下來每一季度皆有良好的收款計畫，惟最終仍因會計認定問題而終止簽證委任。



此外，昇華於 2016 年底發行之可轉換公司債共募集資金 4.5 億元 (目前公司債餘額為 3.4 億元)，其中 3 億元原規劃資金用途係投資南港不動產作攝影棚及後製中心使用，惟考量近期房市價格波動幅度較大，包括南港區在內，以及文山區、花蓮市共三塊土地的投資計劃，現皆已分別進行暫緩處置以利營運之用。



昇華表示，南港區土地價值 4.47 億元，現已與地主協商暫緩購置或解除買賣契約，故無應付價金；文山區土地應付價金為 0.81 億元，現已與地主協商暫緩支付尾款、改於 2018 年底前支付；花蓮市土地應付價金為 4.61 億元，現已與原地主簽立新約，返還大部分所有權並保留年底前購買權利，此部分已無應付價金。



昇華指出，有鑑於 3 億元可轉換公司債所募集資金尚未動用，公司有相當充分能力因應 2018 年債券到期贖回的資金需求，顯示公司財務及償債能力仍在合理的健康水準；若進一步考量今年股東會將表決通過辦理私募最高金額 6 億元增資案，經股東會通過後、募集資金將足以支應公司未來 3 年以上的營運資金需求無虞。另外，針對昇華受 5 月 22 日的大額違約交割波及一事，昇華強調，悠克電子僅是對公司進行財務性投資，並無介入經營情事、雙方亦無任何業務上合作，此事件並不影響公司正常運作。



展望未來營運，昇華表示，公司仍有 10 部在手庫存戲劇，其中 2 部網路劇《畢業季》、《朋友圈》，以及甫於 3 月底殺青的《網劇四部曲》，皆正與中國大型 OTT 平台愛奇藝、優酷、騰訊視頻等進行播出洽談，預計將可在近期貢獻戲劇收入，再加上電影《角頭 2》的投資也將在第二季回收收益，可望挹注單季營運成長動能回升，並有利公司在現金流量、財務及業務運作方面皆維持正常情況無虞。

