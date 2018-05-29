富士康後又一獨角獸 寧德時代發行價本益比估22.99倍

寧德時代 (300750-CN)28 日晚披露的最新招股說明書，公司擬發行不超 2.17 億股，每股發行價人民幣 25.14 元，預計發行日期 2018 年 5 月 30 日。以發行價格 25.14 元，對應 2017 年財報，發行價格的本益比為 22.99 倍。

這是繼獨角獸藥明康德、富士康之後，又一次最受人矚目的新股上市。

根據深交所公告，寧德時代將在今 (29 日) 下午 2 點 - 5 點進行路演。

寧德時代本次發行採用網下發行和網上發行相結合的方式進行。本次發行規模不超過 217243733 股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量不超過約 1.5 億股，佔本次發行數量的 70.0%，網上初始發行數量不超過 6517.3 萬股，佔本次發行數量的 30.0%。

以剛結束的富士康 (工業富聯)(FII) 來對照，讓許多人對寧德時代這次 IPO 也樂觀看待。

工業富聯曾對入圍的戰略配售者三緘其口，但最終證實 BAT 均在其中，並列名第 17-19 位。入股的企業分別是阿里巴巴 (中國) 網絡技術有限公司、深圳市騰訊信息技術有限公司、百度在線網絡技術 (北京) 有限公司，三者入股數量均保持一致，為 2178.6 萬股，且鎖定期均為 36 個月。

實力更強的是排名前 3 的「國家隊」成員，包括：上海國投協力發展股權投資基金合夥企業 (有限合夥)，獲配 7254.9 萬股；中央匯金資產管理有限責任公司，獲配 5809.7 萬股；中國鐵路投資有限公司，獲配 4357.2 萬股。

先前評論認為，做為新能源行業的龍頭企業，寧德時代的上市有望提升整個行業的熱度。