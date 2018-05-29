【異動股】白酒板塊拉升走強 古井貢酒(000596-CN)漲超5%

今日早盤，白酒板塊再度拉升走強，截止發稿，古井貢酒(000596-CN)漲5.48%報88.15元，威龍股份(603779-CN)漲5.08%報17.98元，青青稞酒(002646-CN)漲3.76%報15.18元，金種子酒(600199-CN)漲3.67%報7.9元，老白幹酒(600559-CN)漲3.67%報29.37元，洋河股份(002304-CN)、口子窖(603589-CN)、古越龍山(600059-CN)等漲逾2%，五糧液(000858-CN)漲1.87%報78.9元，貴州茅台(600519-CN)漲1.04%報748.1元。

根據酒業協會數據，16年次高端收入佔白酒行業7-8%，市場規模約460億元。受消費升級帶劢，15-16年次高端增速10%左右，預計18年次高端規模有望達到550-600億元。

另據微酒消息，近日，徽酒兩大巨頭古井和口子窖在短短幾天内相繼漲價，再次引發行業人士對安徽市場的關注。口子窖方面，針對流通渠道，口子窖5年上調10元/瓶，口子窖6年上調10元/瓶，口子窖10年上調30元/瓶，口子窖20年上調30元/瓶。在口子窖提價僅僅幾天之後，古井漲價文件下發：獻禮版每箱(規格1 X 4)上調20元、古5每箱上調40元、古8每箱上調80元、古16每箱上調240元。

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