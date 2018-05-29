美元好威 外資今年來大賣亞股 台股逆勢漲2.8%居冠

美元走強趨勢不變，近日更站上 94 之上，持續刷新今 (2018) 年新高，國際資金對亞洲市場普遍持觀望態度。統計今年來，亞股雖然普遍遭外資賣超，但迄今台股、印度與馬來西亞股市仍力守正報酬，其中以台股上漲 2.81% 最佳，其次為印度的 2.55%。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，受到國際市場雜音、匯率等因素影響，亞洲股市不論外資買超金額或股市漲幅，今年來的表現較不如去年亮眼，但觀察基本面，亞洲市場經濟面和企業獲利面仍持續成長。

根據 IMF 預估，亞洲主要國家今年經濟成長率，以印度的 7.36% 領先，其次為菲律賓 6.67% 與越南的 6.6%，印尼、馬來西亞、中國也都有 5% 以上的水準。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資年初至今累積賣超 1558 億元，隨著美中貿易紛爭暫歇、美元走勢、電子業淡季進入尾聲，外資賣超幅度趨緩，估計外資有望在第 3 季度轉為買超，而美元指數動向、台股基本面變化，是觀察外資後續動作的主要依據。

技術面上，廖哲宏表示，均線結構已於 5 月中旬開始轉為多方主導，目前大盤受制於前波整理區間的籌碼面整理，雖然融資增、法人減將影響穩定性，但在基本面等利多方下，大盤仍有機會向上發展。

此外，隨著時間接近月底正式入摩，摩根中國雙息平衡基金產品經理張致寧指出，外資對 A 股買氣有增無減，北向通 5 月以來日均流入達 35 億人民幣，遠高於今年以來平均 13 億的水準，但受到川普對於美中貿易談判結果的言詞反覆，持續干擾盤面，滬深兩市的成交量能維持春節以來的低檔位置，投資信心仍偏弱勢。

不過，張致寧認為，除了入摩之外，中國市場還有其它利多題材待發酵，包括中國官方為減緩人口老化、勞動力下滑問題，上周釋出有望於今年全面取消一胎化政策，此消息帶動乳業、嬰幼等相關題材股引領盤面主軸，估計新消費、科技、醫藥等新經濟題材將持續受惠。