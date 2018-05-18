〈房產〉最受國際品牌青睞 台北列亞太第2名 信義區角色吃重

外資商仲世邦魏理仕今 (18) 日指出，統計全球 123 個城市的國際品牌動態，2017 年國際品牌展店投資仍將亞太城市視為重點區域，其中，台北更是眾多亞太城市的亮眼新秀，名列 2017 年國際品牌最青睞全球城市第 3 名，在亞太區內僅次於香港。

世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶表示，去年將近 8 成的新進品牌選擇進駐百貨商場，主要是看好商場的集客力與宣傳力，當中更有約 5 成的品牌將首間店開設在信義計畫區內的百貨公司與購物中心，顯示信義商區穩坐台北市各主要商圈龍頭寶座，今年可望持續在信義商圈內見到更多國際新品牌入駐。

在世邦魏理仕今日發布的《2018 年零售業全球化》報告內容顯示，受到電子商務影響，全球零售業銷售成長趨緩，國際零售品牌的展店策略轉為投資不同市場的多元策略。

世邦魏理仕統計 2017 年台北的新進國際品牌，台北以總數 52 家名列國際品牌最青睞亞太城市的第 2 位（全球城市則為第 3 位），餐飲類品牌佔比高達 4 成；考量文化親近性及進入成本等因素，去年來台餐飲品牌中近 90% 為亞洲業者（如日本、韓國品牌），而 2018 年第一季新進的餐飲品牌比例更高達 46%，居所有新進零售品牌類型之冠。

李嘉玶表示，外出飲食已成為台灣消費者重要的娛樂及社交習慣，也因而帶動餐飲業者積極布局的風潮，反觀服飾業者在電商價格戰及消費者行為改變的雙重夾擊下，展店計畫趨於緩慢，預期 2018 年餐飲業仍將是零售租賃市場的需求主力。

此外，世邦魏理仕觀察，百貨業者紛紛提高商場內餐飲佔比，顯示餐飲業績對商場營業額的貢獻度日益升高，也反映出百貨業者對餐飲品牌寄予厚望。不少商場陸續將高級餐廳或精緻餐酒館納入租戶組合，希望藉由餐廳的知名度，甚或米其林光環的加持，以有效提升來客數及增加營業收入。