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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分     姓名            目前持股   轉讓股數   方式       受讓人
福懋油    董事           茂生農經       6,275,889    400,000   一般交易
京城銀行  經理人配偶     陳雪綾之配偶     545,000     64,327   贈與       張愛倫
京城銀行  經理人配偶     陳雪綾之配偶     480,673    300,000   贈與       陳雪綾

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分  姓名               目前持股   轉讓股數   方式      受讓人
光洋科    經理人配偶  黃啟峰之配偶         90,000     90,000   贈與      黃心柔
馬光-KY   大股東      JUI WEI INV. PTE  5,126,000    187,000   一般交易
友銓電子  董事        豪倫電子          1,627,609    810,549   洽特定人  藤美資本管理顧問
友銓電子  董事        友嘉實業         15,280,574  5,000,000   洽特定人  廖承豪
友銓電子  董事        友嘉實業         10,280,574  7,299,831   洽特定人  藤美資本管理顧問
友銓電子  大股東      台灣麗偉          5,826,103  4,689,620   洽特定人  藤美資本管理顧問

3.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分  姓名       未轉讓股數     持有股數     申報股數
迅得      董事        京達投資      800,000    2,100,000      800,000
未轉讓理由：股價不理想
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