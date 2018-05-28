◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 福懋油 董事 茂生農經 6,275,889 400,000 一般交易 京城銀行 經理人配偶 陳雪綾之配偶 545,000 64,327 贈與 張愛倫 京城銀行 經理人配偶 陳雪綾之配偶 480,673 300,000 贈與 陳雪綾 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 光洋科 經理人配偶 黃啟峰之配偶 90,000 90,000 贈與 黃心柔 馬光-KY 大股東 JUI WEI INV. PTE 5,126,000 187,000 一般交易 友銓電子 董事 豪倫電子 1,627,609 810,549 洽特定人 藤美資本管理顧問 友銓電子 董事 友嘉實業 15,280,574 5,000,000 洽特定人 廖承豪 友銓電子 董事 友嘉實業 10,280,574 7,299,831 洽特定人 藤美資本管理顧問 友銓電子 大股東 台灣麗偉 5,826,103 4,689,620 洽特定人 藤美資本管理顧問 3.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 迅得 董事 京達投資 800,000 2,100,000 800,000 未轉讓理由：股價不理想