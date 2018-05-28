國家統計局：四月份工業利潤增長加快

國家統計局27日發布的工業企業財務數據顯示，1—4月，全國規模以上工業企業利潤同比增長15%，增速比1—3月加快3.4個百分點；其中，4月份增長21.9%，比3月份加快18.8個百分點。

“4月工業利潤增長明顯加快。”國家統計局工業司何平博士分析，主要有以下幾方面原因：

一是生産銷售增長加快。4月份，規模以上工業增加值同比實際增長7%，增速比3月份加快1個百分點；企業主營業務收入增長10.4%，增速比3月份加快3個百分點。

二是PPI回升。4月份，工業生産者出廠價格同比上漲3.4%，漲幅比3月份回升0.3個百分點，是在連續5個月價格上漲放緩後出現的回升；而工業生産者購進價格同比上漲3.7%，漲幅與3月份持平。一升一平，擴大了企業利潤空間。初步測算，因價格變動，利潤同比增加約849.7億元，對利潤增長的拉動作用比3月份多7.1個百分點。

三是鋼鐵、化工、汽車等行業拉動作用明顯。4月份，受産品價格漲幅回升、去年利潤基數較低、生産加快、成本下降等影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長2.6倍，化學原料和化學製品製造業利潤同比增長46.2%，汽車製造業利潤同比增長12.5%。此外，石油和天然氣開採業、非金屬礦物製品業等利潤增長也明顯加快。上述5個行業合計拉動全部規模以上工業企業利潤增速加快13.2個百分點。

四是財務費用增長明顯放緩。4月份，因前期匯兌損失等因素減弱，規模以上工業企業財務費用同比增長僅1.8%，增速比3月份明顯放緩13.3個百分點。

五是利潤同期基數較低。去年4月份，受價格漲幅回落、生産銷售增長放緩、成本上升等各種因素影響，利潤同比增長14%，增速比去年3月份回落9.8個百分點，為去年各月增速第二低點。

最後，供給側結構性改革也促使工業運行質量效益繼續提高。1—4月，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本費用為92.65元，同比下降0.25元。4月末，規模以上工業企業資産負債率為56.5%，同比降低0.7個百分點。其中，國有控股企業資産負債率為59.5%，同比降低1.5個百分點，國有企業去槓桿成效更為顯著。此外，4月末，規模以上工業企業産成品存貨周轉天數為16.4天，同比減少0.5天;應收賬款平均回收期為45.5天，同比減少0.1天，資金效率提高。受以上因素影響，工業企業盈利能力增強。1—4月，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.24%，同比提高0.24個百分點。

來源：人民日報

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