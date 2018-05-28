電容價格調漲、訂單成長 立隆電第二季獲利有望成長

立隆電 (2472) 今日盤中強攻漲停，以 76.30 元收盤，漲幅達 9.94%。立隆電累計今年 1 到 4 月合併營收 25.53 億元，年增 21.48%。法人分析，因鋁箔供給吃緊，市場需求熱，預估立隆電受惠電容價格調漲及訂單增，第二季獲利有望成長。立隆電表示，今年營運持正向以待。立隆電近來調整營運策略，將產品轉向電信、網通、工業、車用等市場，加上挖礦熱潮，帶動中國大陸客戶對鋁質電容、固態電容需求。加上大陸因落實環保政策，讓原本就供不應求的鋁箔供給更為吃緊，部分鋁質電解電容廠為反應成本，陸續宣布調漲價格。



法人表示，現況由於上游鋁箔供給吃緊，市場需求強勁，立隆電同樣為反應成本將在 6 月 1 日起調漲鋁質電解電容，因此在漲價及訂單強勁下，立隆電都有望受惠，預估立隆第二季業績有望較第一季來的好。立隆對今年營運展望則指出，持正向發展看待。