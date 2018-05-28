重磅隱私新規一出 歐洲數位廣告業崩了

5 月 25 日，歐盟《個人資料保護通則》（GDPR）在 28 個歐盟成員國統一正式實施。這個堪稱「史上最嚴數據保護法」才剛落地，歐洲的數字媒體和廣告行業就陷入了一片混亂。

根據美國數字媒體網站 Digiday 提供的數據，自新規生效之後，歐洲廣告需求量已經驟降了 25% 至 40%。

廣告技術供應商開始快馬加鞭地通知客戶，預計投放於谷歌的廣告需求將會大幅下滑。

近幾日，谷歌向旗下的廣告管理平台 Double Click Bid Manager 的客戶發出警告，從 5 月 25 日開始，在該公司完成相關的整合工作之前，內容發布商、廣告技術供應商和廣告主在第三方歐洲廣告位上投放 DoubleClick Bid Manager 廣告時可能遇到「短期中斷」。

Digiday 援引一位內容發布商的高管說：

營收和廣告需求預計將全面大幅下滑。

不只是谷歌遇困，很多廣告平台都遭遇了內容發布商廣告位供應的大幅減少。Digiday 援引知情人士稱，這或許是美國內容發布商從歐洲大量撤下了程序化廣告所致。比如，《今日美國報》撤下了其歐洲網站上的廣告，《紐約時報》的歐洲網站似乎也沒有出現任何程序化廣告，而像《洛杉磯時報》和《芝加哥論壇報》等公司索性關閉了它們的歐洲網站。

事實上，在新規生效的當天，谷歌和 Facebook 等科技巨頭紛紛遭到起訴，被指控強迫用戶同意共享個人數據。

起訴來自奧地利的隱私激進主義者 Max Schrems 成立的隱私權利組織 Noyb.eu。Schrems 認為這兩家公司在分享、收集用戶數據方面涉嫌違規。Schrems 在一份聲明中表示，在處理用戶個人數據方面，上述公司採用了「強迫同意」策略讓用戶同意自己的數據被使用，否則就要面臨不可使用帳戶或帳戶被刪除的麻煩。

而事實上，根據新規要求，除非該個人數據對於提供的服務是必須的，否認要為用戶提供自由選擇。Schrems 認為，在使用用戶數據方面，Facebook 和谷歌顯然沒有做到這一點。

如果歐洲監管機構同意這一訴訟，Facebook 和谷歌將分別面臨 39 億歐元和 37 億歐元（合計約 88 億美元）的罰款。

值得注意的是，此次新發布的 GDPR 被視為歐盟里程碑式的個人隱私保護法案。與 1995 年實施的《個人數據保護指令》相比，這一版條例新增了不少對企業的要求，嚴格限制企業對個人數據的使用權，處罰力度更是空前加強，因而號稱「史上最嚴」隱私保護法案。

據環球網介紹，GDPR 的發布歐盟民眾對於個人隱私保護問題開始體驗到「自網路誕生以來的最大變革」。而且，由於 GDPR 面對的是所有在歐盟國家範圍內營運的企業機構，其影響力可以說遍及全球，其中美國所受到的衝擊尤為強烈。GDPR 因其嚴苛的懲罰標準（最高 2000 萬歐元或年度營業額的 4%）而被稱為「史上最嚴」。

『新聞來源／華爾街見聞』