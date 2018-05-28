【大行報告】申萬：風電建設管理政策有利於促進風電産業高質量發展

上周，國家能源局發布，認為該政策有利於促進風電産業高質量發展，雖然在短期可能對部分風電項目上網電價産生壓力。

政策再次強調應該將消納工作作為首要條件，新列入年度建設方案的風電項目，必須以電網企業承諾投資建設電力送出工程併確保達到最低保障收購年利用小時數(或棄風率不超過5%，下同)為前提條件，在項目所在地市(縣)級區域内具備就地消納條件的優先納入年度建設方案。

此外，通過跨省跨區輸電通道外送消納的風電基地項目，應在送受端省級政府間送受電協議及電網企業中長期購電合同中落實項目輸電及消納方案併約定價格調整機製，原則上受端省(自治區、直轄市)電網企業應出具接納通道輸送風電容量和電量的承諾。政策中明確懲罰機製，對未報送2018年可再生能源電力消納工作方案的省份，停止該地區中風電新增建設規模的實施。

申萬研究於風電行業研報内指出，認為已拿到核準的項目受到影響非常有限，龍源電力(00916-HK)目前擁有已核準未開工項目儲備約7.9GW，華能新能源(00958-HK)約為5.5GW。該行認為得益於大型運營商充足的項目儲備，能夠保證併支撐未來2-3年裝機需求。

該行還錶示，認為推行競爭方式配置項目有利於提高行業整體競爭力及加強成本控製要求。大型風電運營商如龍源電力及華能新能源擁有較強項目管理能力及較低融資成本。截止2017年底，龍源電力風電總裝機約為18.4GW，華能新能源約為11.6GW，且作為中國最大的兩大風電運營商，認為未來限電改善及消納轉好將進一步增厚運營商業績錶現。

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