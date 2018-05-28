深交所副總李輝：支持高精尖企業通過IPO、再融資做大做強

今日下午，2018年金融街論壇正在召開。會上，深圳證券交易所副總經理李輝錶示，未來深交所將進一步發揮資本市場核心平台作用，全面服務創新驅動發展戰略，著力推動高精尖産業升級發展，著重開展以下四方面工作。

一是多渠道提高直接融資比重，支持高精尖企業通過IPO、再融資等方式借助資本力量做大做強，引導高精尖企業充分利用公司債，特别是雙創債，可續息債以及資産證券化産品等固定收益創新工具，不斷豐富籌資形式，拓寬融資渠道，不斷擴大資本市場優質供給。

二是積極推動上市公司併購充足，積極推進以産業整合為重點的市場化併購，充足引導一批創新能力強，發展前景廣，契合國家發展戰略的高精尖企業，通過併購充足登陸資本市場，同時大力淨化併購充足市場環境，切實發揮出併購充足優化存量，盤活資源的作用。

三是不斷提供服務新經濟的能力，深入調研，充分準備，積極推動併全力配合創新企業境内發行股票或存託憑證試點，不斷完善製度供給，著力吸納一批符合國家發展戰略，具有核心競爭力的高精尖企業登陸深市，把深交所打造成中國新經濟的主場，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。

四是全面打造創新資本生態圈，圍繞産能對接服務，不斷拓展和深化與國家部委、地方政府、中介機構和投資機構的合作，依託科技型中小企業成長路線計劃2.0和隧石星火創投聯盟，通過培訓交流，路演對接等方式，為高精尖企業提供全方位、全周期的融資培訓服務。

來源：中國網

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