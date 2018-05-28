新零售走過陣痛調整期 樂見海外布局收網 將再辦現增

電商業者新零售 (3085-TW) 在轉投資子公司陸續完成資源整合和體質調整後，成功在第 1 季轉盈，終結入主經營後 6 個季度虧損，展望後市，總經理涂靜婷樂觀看待，「海外布局已進入收成階段，力拚一季比一季好」，預計將辦理現金增資，目標籌資 2-3 億元，後續不排除持續併購其他品牌。

涂靜婷說明，旗下主力品牌東京著衣正著重在海外拓展，將擴大在日本市場投資，以持續提升品牌知名度並提高出貨速度；而在東南亞市場，隨著與當地電商平台合作掌握其資源和合作模式，相當看好在東南亞的強勁內需市場中發展，特別是印尼和新加坡的銷售，正強勁成長中。

東京著衣去年海外營收占品牌營收比重近 30%，涂靜婷說明，由於台灣市場比較競爭特別是女裝，因此，今年海外營收比重朝提升至 40% 邁進，藉此推升毛利率，力拚下半年後有機會單一品牌損平。

另一方面，由新零售子公司光旭網路管理的 101 原創也將延續原優勢，並進行品項拓展來提升營收。光旭網路總經理黃文貴說明，透過品牌代操模式將幾個台灣本土原創品牌推展至海外的模式相當成功，也會把海外品牌引進台灣。

101 原創日前推出藝人隋棠個人品牌，光是隋棠商品就創造了 15% 的高淨利率，因此，黃文貴看好此營運模式的挹注，已規劃更會於 6 月初時再推出全新網紅品牌，穩固新電商經濟模式。

黃文貴進一步指出，101 原創生產線將部分移轉至海外生產，包括中國和柬埔寨，預計成本可望明顯降低，並可將品牌毛利率由原本 40% 可提升到 55-60% 左右，101 原創全年營收約 2.5-3 億元，而未來也不排除擴大進入食品品牌代操模式。

此外，久新新物流繼建置有恆溫倉儲空間後，已於 3 月完成 3 樓貨架的建置，倉儲空間增至逾 8000 坪，目前使用率已逾 70%，正積極引進電商同業使用，以擴大營收。

至於拍手童裝，接下來除了繼續擴大產品線、商品年齡層外，將運用現有的會員數做非服飾類品項的拓展，以期作更多元化的會員服務。

新零售目前營收比重分別為三家電商品牌包括東京著衣、101 原創和拍手童裝共計 75%，母公司原始業務創新新零售廣告業務占 20%，而久新新物流 5%。