馬化騰：貴州在大數據産業已實現彎道超車

據中國證券網消息，2018中國國際大數據産業博覽會正在貴陽召開，騰訊控股(00700-HK)董事會主席兼首席執行官馬化騰28日演講時指出，流動的數據、開放的網絡和智能的系統是數字新生態必不可少的組成。馬化騰錶示，貴州在大數據産業已經實現了彎道超車。他透露，騰訊在貴安新建的七星數據中心投入試運行，未來騰訊要把最重要的數據存儲在這里。“目前大數據産業在貴陽集聚，未來將形成新的數字生態。”

馬化騰從數字化進程的廣度、深度和精度三個方面闡述了對數字生態的理解。

在廣度方面，數字化進程正在涵蓋社會經濟的方方面面，從個人用戶開始覆蓋到企業、政府等機構用戶。馬化騰認為，在這一過程中，首先要解決普惠問題。社會各方要共同努力，幫助更多人跨越數字鴻溝。

在深度方面，數字化轉型升級需要將數字技術與行業經驗深度融合。馬化騰錶示，希望提供更豐富有效的數字工具，幫助各行各業打通“奇經八脈”，讓整個産業鏈條的數據能夠流動起來，激發數字創新。

在精度方面，數字技術對物理世界的重塑，正在朝著越來越精細的方向發展。在馬化騰看來，數字化的精度，一方面有賴於底層與前沿技術上的突破，另一方面也有賴於發揚“數字工匠精神”，做出高水平的數字工具和産品。

據透露，騰訊將借由七星數據中心，進一步開放大數據和雲計算基礎能力，賦能産業轉型升級，激活貴州乃至全國大數據産業勃興。

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