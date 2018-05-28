聯交所啟動麥達斯(01021-HK)除牌程序第一階段

麥達斯(01021-HK)公布，於5月25日接到聯交所的傳真，指開啟公司除牌程序第一階段。

5月23日，麥達斯控股公布，公司無法支付，分别為各105萬美元於2018年5月23日到期的003系列及004系列多種貨幣中期票據利息。

該公司早於去年12月12日公布其回應新加坡交易所就其刊登的第三季度業績部份財務資料查詢第一項查詢是指該公司首3個月的營業額為13.62億元(人民幣.下同)。然而，於財務狀況表披露的「貿易及其他應收款項」則增加至24.41億元。新交所請麥達斯控股說明「貿易及其他應收款項」大幅增加的原因及其是否與持續進行中的重大合約有關；請提供「貿易及其他應收款項」的賬齡分析；及請披露董事會就「貿易及其他應收款項」大量未償還金額可收回性的評估。

麥達斯控股指，貿易應收款項乃來自以持續進行的合約或以訂購單銷售的鋁合金擠壓型材產品、鋁合金預拉伸板及聚乙稀管。

貿易應收款項為不計息，而信貸期一般為3至10個月(2016年3至12個月)。自從於2011年在中國發生的鐵路意外，吾等在中國的主要客戶減慢付款。為挽留客戶，集團不得不將信貸期延長。平均貿易應收款項週轉天數為268日。墊款及預付款項主要為付予供應商以確保可按有競爭力的價格獲供應原物料之墊款約5.368億元，以及付予承接中國附屬公司物業、廠房及設備建設工程的承包商之墊款約3.115億元。其他應收款項－ 非貿易主要包括應收增值稅項。

新交所又指有注意到麥達斯控股自其經營活動產生正現金流3550萬元，由經營活動的負現金流有所進步，然而於2017年9月30日的財務狀況表「貿易及其他應付款項」為11.59億元。此金額幾乎相等於集團2017年9月30日止九個月產生的所有營業額13.62億元。新交所請麥達斯控股詳述「貿易及其他應付款項」如此高金額的原因；以及披露該等應付款項的賬齡。

該公司其後發現不少問題並正在處理中。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)