傳遞娛樂(01326-HK)4.5億投資內地電視劇製作業務

傳遞娛樂(01326-HK)公布，公司全資附屬廣州火花、廣州戴德及中國股權擁有人訂立VIE(可變利益實體，即投資者所持控制權並非以過半數投票權為基準的實體)收購協議，據此，訂約方將於完成時訂立VIE營運協議，其中廣州火花將有效控制廣州戴德及霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬的財務及營運，並將享有廣州戴德及霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬自完成起產生的全部經濟權益及利益，現金代價為4.5億(人民幣.下同)(可根據溢利保證協議下調)。

霍爾果斯厚海文化傳媒主要從事廣播電視製作及營運(包括介紹業務)。經考慮訂立VIE協議將有助集團取得霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬所持電視劇製作許可；中國演藝行業市場具備潛力；訂立VIE協議將有助集團取得霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬所持電視劇的知識產權；訂立VIE協議將有助集團利用目標集團的人力資本推動其中國演藝行業增長；及基於溢利保證協議，霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬可能對集團的收益及現金流有正面貢獻，董事認為VIE協議條款屬公平合理，並符合公司及股東整體利益。於完成後，廣州戴德及目標集團的財務業績將綜合計入公司財務業績內，而廣州戴德及霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬將成為公司的附屬公司。

霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬於2017年12月31日的總資產約為8370萬元；霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬於2016年10月26日(註冊成立日期)至2017年12月31日止期間的收益約為7490萬元；霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬於2016年10月26日至2017年12月31日止期間的除稅前溢利約為2070萬元；而霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬於2016年10月26日至2017年12月31日止期間的除稅後溢利約為2070萬元。

根據溢利保證協議，在完成股權轉讓協議的前提下，賣方已共同及個別向廣州戴德保證，霍爾果斯厚海文化傳媒及其附屬截至2018年12月31日及2019年12月31日止財政年度的綜合經審核溢利將分別不少於4000萬元及6000萬元。

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