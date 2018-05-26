美元本周周線上漲 商品相關貨幣下跌

美元兌一攬子貨幣周五上漲，本周將錄得去年11月中以來的最佳周度表現，因商品相關貨幣跟隨急挫的油價下跌，意大利和西班牙的政治憂慮損及歐元。

美元指數升0.44%，報94.166，此前觸及11月中以來最高的94.249，美元指數本周升0.6%。

周五油價急挫約2美元，因沙特和俄羅斯討論放松限產，限產協議扶助油價回升至2014年以來最高。

「我們看見一些貨幣對有點反彈，特別是兌商品貨幣的，」Cambridge Global Payments全球產品和市場策略董事KarlSchamotta稱。

美元兌加元升0.75%，至逾兩周高位；澳元兌美元跌0.37%。

數周來美元保持漲勢，但在美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)周三發布被認為比市場預期更鴿派的會議記錄後，失去一些動能。

周五發布的數據顯示，4月美國資本財新訂單增幅超過預期，付運量反彈，表明企業設備支出在第一季末放緩後提速。

同時，歐元下跌，勢將錄得連續第六周周度跌幅，因意大利公債收益率上漲，引發投資者緊張情緒，西班牙政治不穩定局面發酵，也打擊市場人氣。

西班牙社會黨黨魁桑切斯(Pedro Sanchez)周五表示，如果社會黨能贏得該黨對西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)發起的不信任投票，則將提前舉行大選。

「歐元區的風險溢價全線上升，」Schamotta稱，「市場人士很長時間都沒有這麼認真的對待分裂威脅了。」

英鎊兌美元周五接近五個月低點1.33美元，受累於英退疑慮和英國經濟持續疲弱的跡象。

來源：路透紐約5月25日

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