受交通運輸設備需求下降拖累 美國4月耐用品訂單環比初值低預期

美國商務部最新數據顯示，受交通運輸設備需求下降影響，4 月耐用品訂單環比大幅下降 1.7%，不及預期。不過，排除波動性較大的運輸類耐用品來看，美國 4 月份核心資本耐用品新訂單增長超預期，出貨量反彈，表明商業設備支出在第一季末放緩後有所回升。

美國 4 月耐用品訂單環比初值 - 1.7%，不及預期 - 1.3%，前值由 2.6% 上修為 2.7%，主要受交通運輸設備需求下降 6.1% 拖累。

4 月扣除運輸類耐用品訂單環比初值 0.9%，高於預期 0.5%，前值由 0.1% 上修為 0.4%.

4 月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值 1%，高於預期 0.7%，前值由 - 0.4% 下修為 - 0.9%。經歷了 3 月的下滑後，該數據在 4 月恢復增長。CNBC 分析稱，除了川普政府的減稅政策外，強勁的經濟和上漲的油價同樣也支撐了商業投資。

耐用品訂單數據過後，主要資產價格暫時波動不大。美元表現平穩，現報 94.12。

分析認為，美國耐用品訂單在 4 月整體大幅下降主要是因為交通運輸設備需求下降。其中，商用飛機訂單大幅下降 29％，成為拖累訂單量整體大幅下行的原因。波音公司 4 月只收到了 78 架飛機訂單，而 3 月為 197 架。

商用飛機訂單在 3 月份暴漲 61％後，在上個月下跌 29％。客機訂單十分昂貴，且每個月大幅變動，對該數據造成較大影響。

此外，汽車訂單在四月份上漲 1.8％，也小幅拉動了訂單量整體上行。

英國《金融時報》援引著名投行 Jefferies 的首席財務官 Ward McCarthy 說，雖然 4 月整體耐用品訂單較為疲軟，不如預期，但是扣除飛機，反映企業投資的核心資本品數據表現十分強勁。

『新聞來源／華爾街見聞』