美股盤中─股市整理 企業財報強勁 本周可望上漲

美國股市週五中場漲跌互見。川普總統取消川金會後，引發了政治擔憂，抵銷了強勁的企業財報。但主要指數本週可望上漲。

台北時間 00:42

道瓊工業平均指數下跌 66.44 點或 0.27% 至 24745.32。

Nasdaq 指數上漲 21.51 點或 0.28% 至 7445.94。

S&P 500 指數下跌 7.34 點或 0.27% 至 2720.42。

能源股與銀行股本週受到壓力，油價下跌，壓低了能源股。利率走低則拖累了銀行股。

週五，紐約原油期貨下跌 2.85 美元，或 4%，至每桶 67.86 美元。消息指出 OPEC 與非 OPEC 會員國可能增產。俄羅斯能源部長 Novak 與沙烏地阿拉伯能源部長 Falih 討論了目前的生產上限。

原油價格週五下跌，擴大了本週的跌幅。紐約原油自近來高點下跌逾 5%。

自週一以來，美國 10 年期債券殖利率下降約 15 基點，最近價位報 2.93%。由於國際政局擔憂，投資人轉向避險資產，有助利率走低。但本週公布的 Fed 5 月會議記錄顯示，央行可能願意讓通貨膨脹小幅高於 2%。

美國股市本週的成交量低於近來的趨勢水平，在長週末前，許多投資人提前離場。下週一為美國陣亡將士紀念日，美國市場休市。

系列強勁的企業財報，可望支撑本週的股市上漲。

強勁的企業財報支撑了近來的股市，但週四，川普總統突然取消川金會，為股市帶來力。

北韓副外交部長說，北韓仍希望與川普協商，解決長期以來的問題。該消息使得歐洲股市於週五早場上漲。