綠色能源科技集團(00979-HK)擬認購467.99萬股合營公司股份

綠色能源科技集團(00979-HK)公告稱，2018年5月25日，公司兩全資附屬公司積維、瑞鉅與合營夥伴實力環保及郭沛誠先生訂立股東協議，各方之意向為，合營公司將經營買賣及推廣用過的煮食油、用過的煮食油甲酯及類似商品，以及提供有關物色、檢查、採購上述商品以及擔任有關聯絡代理人之服務的主要業務。

於股東協議日期，合營公司為一家由積維全資擁有之附屬公司。根據股東協議，積維、瑞鉅及合營夥伴將會認購合共7,799,999股將由合營公司發行之新股份，有關之認購價為每股新合營公司股份1.00港元，其須於配發時全數以現金支付，亦即積維、瑞鉅及合營夥伴將會分别認購4,289,999股、390,000股及3,120,000股新合營公司股份。

於上述認購事項後，合營公司將會由集團擁有60%權益，其餘40%權益將會由合營夥伴擁有，而其已發行股本則將為7,800,000港元。合營公司將繼續由集團作為公司之附屬公司入賬。

公司董事會認為，合營公司之主要業務與集團之可再生能源業務分部相符。考慮到實力環保在可循環再造油方面之豐富行業經驗及專業知識，董事認為，股東協議將會為集團現時之業務創造巨大協同效應，併讓集團可擴大其現有業務之收入基礎以及拓寬其可再生能源業務分部之客戶及供應商網絡。董事認為，股東協議之條款為一般商務條款，屬公平合理，併且符合集團及股東的整體利益。

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