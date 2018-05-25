錯把歐元當日元 德銀280億歐元「胖手指」真相大白

今年 3 月，德銀曾經錯付一筆 280 億歐元（350 億美元）的款項。

復活節前的一周，作為德銀衍生品交易的一部分，該行錯誤地將 280 億歐元（350 億美元）轉至其清算中心的帳戶中。這筆錯付的款項，規模比德銀的市值還要大。

儘管當時錯誤很快被發現並糾正，德銀沒有遭受經濟損失，但這一事件引起了市場對德銀風控流程的擔憂。

不過，這個 280 億歐元的錯誤是如何犯下的，德銀當時並未披露。在周四的股東大會上，德銀披露了真相——這筆款項誤將歐元當成了日元。

280 億歐元當時約合 350 億美元，而 280 億日元約合 2.6 億美元。德銀周四在紐交所收跌 4.89%。

「胖手指」一般是指由於人工失誤，導致的交易失誤，比如鍵入了額外的數字（敲多一個 0），或是幣種錯誤。

對於這次錯付風波引發的風控之一，德銀強調沒有蒙受任何經濟損失，「我們顯著提高了我們對大額交易的管理，同樣地針對這起特殊事件，我們立即仔細檢查了事因，並採取措施來保證類似錯誤不再發生。」

這不是德銀第一次出現令人震驚的「胖手指」事件。2015 年 6 月，德銀的一名初級交易員向一家對沖基金送出 60 億美元，當時德銀亦稱沒有受到經濟損失，已經在次日回收了相關款項；錯誤歸因於該名交易員上司當時在休假。

周四，德銀發言人還證實，2014 年德銀還誤向麥格理轉賬 210 億歐元。彭博援引知情人士消息稱，這一失誤與德銀的失效安全（fail-safe）有直接關係，但德銀未對此進一步置評，僅稱該筆款項也已經被收回。

不過，正如倫敦卡斯商學院 Francesc Rodriguez Tous 對彭博社提到的那樣，「你怎麼會轉賬 350 億美元，卻對其一無所知呢？…… 這告訴我們很多知識，關於這些大銀行的 IT 系統的狀態。對於他們來說，升級這些系統非常難且昂貴。」

德銀已經連續三年虧損，今年 4 月初，德銀新的 CEO Christian Sewing 履任，替換了 2015 年接手德銀的 John Cryan。

5 月 24 日周四，德銀宣布，將員工總數將從略高於 97000 人降至 90000 人以下（裁員至少 7000 人），來削減成本、提高盈利。