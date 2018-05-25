慧洋-KY通過每股配息1元 並完成董事改選 董座樂觀今年獲利表現

慧洋 - KY(2637)今 (25) 日召開 2018 年股東常會，會中除承認 2017 年營業報告書及財務報表、通過董事改選並新增一名獨立董事(改選後總計 4 名董事、5 名獨立董事)，並討論盈餘分配案，決議每股配發 1 元現金股利。慧洋 - KY 董事長藍俊昇表示，未來將持續深耕環保船隊以及與客戶的長期友好關係，致力於營運穩健發展，並落實獲利回饋股東，為股東創造穩定的投資報酬率。藍俊昇指出，2017 年下半年起散裝航運市況回升，加上去年 11 艘節能高毛利新船加入，以及換約租金的調升下，慧洋 - KY 本業營運動能回溫，惟 2017 年上半年認列因 ECB 執行賣回權產生的業外損失影響獲利表現，每股稅後盈餘 0.71 元。



為降低航運景氣對公司影響性，慧洋 - KY 持續多元佈局，藍俊昇表示，6 月底前將交付第一艘 LPG 船，此為進入 LPG 航運市場先行試水溫，待確認船隊管理模式及獲利表現後，慧洋 - KY 才會進一步評估進入該市場的可行性。



展望今年，藍俊昇強調，散裝航運景況持續穩健向上，全年獲利表現將樂觀成長。慧洋 - KY 今年預計交付 7 艘新船，皆為日本一流船廠如今治、名村、常石、日本海洋聯合等所打造之新型節能船；截至目前，慧洋 - KY 總船隊為 128 艘，今年除交付新船以外，也將以理想船隊規模 100 至 120 艘為目標，持續處分老舊船舶，維持企業高競爭力。