中美太空競爭：川普大幅放鬆商業太空監管

美國總統川普又朝着他的「太空夢」邁進了一步。

美國總統川普周四簽署了一項總統行政令，旨在簡化關於火箭發射和其他太空冒險項目的審批，減少對太空商業領域的管制，並將監管相關業務的美國商業和運輸部轉變為服務於商業太空公司的「一站式商店」。

川普急於鼓勵商業太空產業的快速增長。他在一份聲明中稱：

這一次，我們不僅將把美國國旗插在外太空，留下我們的足跡，而且還要為最終的火星任務打下基礎。

上述總統行政令已經是川普簽署的第二項與太空有關的指令了。去年 12 月，川普指示美國國家航空航天局（NASA）讓美國宇航員重返月球，並最終前往火星。NASA 的任務從地球研究轉移到了探索火星。

當時，中國也正致力於登陸月球和火星，努力在太空建立商業存在。

英國《金融時報》評論稱，這是川普努力推動美國領跑全球太空商業領域，並與中國等新興國家開展競爭的一部分。

白宮國家太空委員會（National Space Council）執行秘書 Scott Pace 在記者會上稱：「川普政府在太空領域的行動意味著將帶來對高科技領域的投資，有助於提振美國經濟，保障我們的未來。」

多管齊下，鬆綁商業太空監管

依照原有法律法規，美國商業和運輸部門需要對商業火箭發射頒布許可，並對火箭的有效載荷進行審批。而上述行政令為商業太空探索監管制定了多項改革計劃：

在 30 天之內，商務部長羅斯需要提出一個將監管機構轉變為一站式商店，同時還要對商業太空活動進行管理規範的計劃。

美國運輸部和聯邦航空管理署負責修訂關於火箭和衛星發射及其重返大氣層的管理規定，新規需要在明年年初實施。此舉旨在設立一個涵蓋所有此類操作的單一許可證。

商務部將改革有關商業遙感的規定。（這涉及到 SpaceX 在 3 月遇到的監管障礙，當時，獵鷹 9 號火箭需要在進入軌道之後不久暫時關閉其搭載的攝像機）

商務部和科技政策辦公室將需要起草一份有關通過改變無線電頻譜政策來提升美國在商業太空領域全球競爭力的報告。（在諸如 SpaceX 和 OneWeb 這種商業太空公司把衛星送入近地軌道以提供全球寬帶接入時，無線電頻譜是個非常重要的問題）

由副總統彭斯率領的國家太空委員會負責啟動一個為期 180 天的針對商業航天活動出口許可條例的複審，並對相關監管調整提出建議。

對於商業類火箭公司來說，美國交通部部長趙小蘭（Elaine Chao）將設計出一套針對火箭和衛星發射及重返大氣層活動的新監管體系。包括上述提及的涵蓋所有商業太空活動的大幅簡化的單一許可證。

一位白宮官員說：「我們主要是想看到太空設備的發射許可證能更快速地獲批。」

利多商業太空公司

「這是真正的好事，」美國商業航天聯合會主席 Eric Stallmer 在接受採訪時說：

白宮和國家調控委員會是真的有傾聽商業天空行業的擔憂，現在，他們正迅速行動，解決政策短板。監管制度曾經是我們的首要事項之一，說它們過時都算是很客氣的了。

包括 SpaceX 和一些初創公司在內的民營商業太空公司一直呼籲美國政府開展監管改革，最早可以追溯到上世紀 80 年代。

為何鼓勵商業太空產業發展？

在全球主要經濟體中，航天產業的投資出現激增態勢。

英國《金融時報》引述創投公司 Space Angels 的數據稱，2017 年，全世界大約有 39 億美元私人投資資金進入了民營太空企業，顯著高於上一年的不足 30 億美元。其中，約有 32.5 億美元投資於美元。

2000 年以來，太空相關的初創和巨頭公司已經吸引了 133 億美元，僅 2015 年就有超過 50 家風投公司湧入太空領域，一年內的投資規模超過過去 15 年累計的全部。

華爾街見聞去年曾介紹，高盛以一份厚達白頁的報告描述了太空產業的誘人前景：一顆小行星上可能藏着 500 億美元的鉑金；衛星網路將全球 50% 的人口相連；載人航天的「成本」也已經從每人 3500 萬美元降到了 25 萬美元。

「在這個尚未被探索的領域，龐大的利潤正在逐漸浮出水面。太空經濟有著長遠而持久的機遇，未來 20 年間，其行業規模將會成長至數兆美元。」高盛這樣寫道。