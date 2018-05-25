交易商：管制加密貨幣是好事 能去蕪存菁 導入正軌

加密貨幣交易商 Ran Neu-Ner 周四 (24 日) 表示，管制加密貨幣是件好事，因為這樣甚至反而可能有助於推動數位貨幣市場。

「當監管機構推出監管措施時，它將引入新資金進入加密貨幣。」Neu-Ner 表示，在這個過程中會出現打擊，但這樣很好。

OnChain Capital 創始人，比特幣早期投資者 Neu-Ner 表示：「我希望監管機構能夠抓住這些進行欺詐活動的人，因為這些不良行為者必須盡快清除。」

「如果我們有不好的玩家，這將導致投資人對這個資產類別缺乏信任。」他說，「如果我們想讓它成為真正的資產類別，有人願意投資，那麼我們必須排除不良玩家。第一步，我們應該先立法，立下遊戲規則，這樣我們才知道該怎麼玩。」

本週美國司法部 (DOJ) 就交易商是否在操縱比特幣和其他加密貨幣價格，進行了調查，這是該部門監管審查日益增加的部分工作。

本月稍早，美國證券交易委員會 (SEC) 推出 HoweyCoins.com，這是一個虛擬網站，意在教導投資人分辨什麼是欺詐性 ICO。北美證券管理員協會 (NASAA) 針對 70 種可能的加密貨幣操作手法「Operation Crypto-Sweep」也是自 5 月開始的。

投資公司 BKCM 創始人兼 CEO Brian Kelly 周四表示，司法部的調查不一定是壞事，「至少可以稍微整頓一下那些加密貨幣交易所。」

Neu-Ner 表示，由於這塊市場規模較小，參與者不多，在這樣一個不受管制且常常被誤解的產業中，因此很容易讓人利用未知的優勢去做壞事。

不過，他說，現在監管是件好事，因為人為操縱將因「眾目睽睽」而變得更加困難，「每個人都在擔心遭到監看。」